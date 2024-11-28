شركات نقل وتوصيل البريد المحلية (المرخصة) في ضيافة البريد العراقي

اعلام البريد والتوفير

إستجابة لتوجيهات وزيرة الإتصالات الدكتورة هيام الياسري في تنظيم عمل شركات ومكاتب نقل وتوصيل البريد المرخصة.

ألتقت المهندسة زينب عبدالصاحب البناء المدير العام للشركة العامة للبريد والتوفير مجموعة من المدراء المفوضين لشركات التوصيل المحلية العاملة في السوق العراقية.

تناول اللقاء مناقشة العديد من القضايا والنقاط والتساؤلات المتعلقة بقطاع التوصيل وإيجاد الحلول والسبل المناسبة لتقديم ألافضل للمواطنين.

وبينت البناء الى إن موضوع تفاوت أسعار التوصيل بين الشركات واحد من أهم المحاور التي يجب علينا كمنظم معالجتها حماية للشركات المرخصة ومنعا للاحتكار فضلا عن دور البريد العراقي في الحد من عمل الشركات والمكاتب غير المرخصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية وحسب التعليمات وقانون البريد العراقي.

كما أكدت على ضرورة تنفيذ الشركات لكافة القرارات والتعليمات الصادرة عن شركة البريد والتوفير ، فهي تسعى جاهدة لتنظيم هذا العمل كونه يمثل الجزء المكمل لعمل البريد العراقي.

كما اوضحت المدير العام بأن الشركات المرخصة سوف تتمتع بعدد من المميزات ضمن الموافقات الرسمية لمنح الرخصة، ستساهم في تعزيز واقع عملها وبالتالي زيادة ثقة المواطن بها وبالمقابل سيكون للشركة العامة للبريد والتوفير إجراءات جديدة بحق المخالفين استنادا الى قوانين البريد العراقي و المنافسة ومنع الاحتكار .