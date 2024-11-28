وزيرة الاتصالات: نبحث مع فودافون تحضيرات مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أن الوزارة ستفاوض شركة فودافون تمهيداً لبدء تحضيرات مشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقال في العراق ، وأكدت أن المشروع سيكون مملوكاً للدولة ويهدف لتعظيم مواردها وتقديم أفضل الخدمات.

وقالت الياسري في تصريح صحفي حول قرار مجلس الوزراء بخصوص الرخصة الوطنية للهاتف النقّال : إن ” شركة فودافون الحائزة على الرخصة الوطنية ستشغلها بتقنية الجيل الخامس”، مبينة أن “اختيار مجلس الوزراء لشركة فودافون جاء بعد مفاوضات قادها فريق من الوزارة مع الشركة”.

وأضافت، أنه “سنبلغ شركة فودافون بقرار مجلس الوزراء بالاختيار للبدء بالإجراءات التحضيرية للمشروع”، موضحة ان “الوزارة ستتفاوض مع الشركة لتوقيع مذكرة تفاهم معها لبدء تحضيرات تنفيذ المشروع”.

وبينت الياسري، أنه “تم اختيار فودافون لأسباب عديدة من بينها خبرتها ورصانة عملها وانتشارها الواسع وتخدم 330 مليون مشترك في 15 دولة”.

وأكدت وزيرة الاتصالات أن ” المشروع سيكون مملوكاً للدولة ويهدف تعظيم مواردها وتقديم أفضل الخدمات ويشغل الطاقات العراقية الشابة ويطور قدراتهم وفقاً لأحدث التقنيات”.

ووافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب أن “مجلس الوزراء يوافق على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، مشغلاً لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس ، مضيفا أنه “يكلف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع”.