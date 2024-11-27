الحلفي: إطلاق حملة جديدة للصحة المدرسية في شباط المقبل

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الصحة امس الثلاثاء ، إطلاق حملة جديدة للصحة المدرسية في شباط المقبل.

وقال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي : إنه “بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي ووزير التربية نامس الجبوري، تم الإعلان عن نتائج حملة الصحة المدرسية التي اطلقت في شباط الماضي وتضمنت نتائج تتعلق بفحص الطلبة والمؤشرات الصحية، إضافة الى الكشف البيئي”.

وأضاف الحلفي، أن “الحملة تضمنت ايضا متابعة الوضع الحالي في المدارس من مياه اسالة وحوانيت والبطاقات الصحية وسعة المدرسة”، مبينا أن “الحملة الهدف منها هو مراقبة البيئة الصحية، لكي تكون بيئة تعليمية مناسبة للطلاب”.

وتابع الحلفي، أنه “تم اليوم الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية للأعوام 2024-2028 لغرض إبراز أهمية الصحة المدرسية، بالإضافة الى المؤشرات لتقييم هذا البرنامج”، مؤكدا أن “هناك حملة جديدة للصحة المدرسية ستنطلق في شباط المقبل، لتقييم ما تم إنجازه في عام 2024”.

وأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية، فيما بين أن الاستراتيجية تتمثل برؤية مستقبلية لتطوير واقع الصحة المدرسية في وزارتي الصحة والتربية.