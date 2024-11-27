وزير التجارة : إطلاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية الذاتي في واسط

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري إطلاق تحديث بيانات البطاقة التموينية الالكترونية الذاتي في محافظة واسط.

ونقل بيان للوزارة عن الغريري قوله: إنه “تم إطلاق تحديث بيانات البطاقة التموينية الالكترونية الذاتي في محافظة واسط، بالاعتماد على البطاقة الموحدة، وعلى وفق تطبيقات الهاتف المحمول عبر منصاتها الخاصة “App Store” لأجهزة الآيفون ، و الـ “Google Play” لأجهزة الأندرويد”.

وأضاف الغريري، أن “هذا المشروع هو من أولويات الحكومة لإصلاح نظام البطاقة التموينية، باستهداف الفئات المستحقة، فضلا عن كونه يساعد في تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين الورقي والفساد واختزال الجهد والوقت للمواطن والوزارة”، منوها بأن “الأيام القليلة القادمة ستشهد إطلاق المشروع في أربع محافظات، ومن ثم إطلاقه في المحافظات الأخرى”.

وتابع البيان، أن “وكيل الوزارة للشؤون الإدارية ستار الجابري، وخلال إشرافه على إطلاق تحديث البيانات في واسط، وبحضور المحافظ ومدير عام دائرة التخطيط ومعاون مدير عام الرقابة التجارية، إضافة الى الطاقم الفني للشركة المنفذة أكد أن “الإطلاق هذا سبقه عمل تجريبي على مدى أربعة أيام حيث بلغ عدد الافراد الذين دخلوا البرنامج (99) ألف ووصل لغاية ظهر امس الى اكثر من (34) الف وهو رقم تجريبي غير معلن عنه بشكل رسمي”.

وأشار الوكيل – حسب البيان – أن “التطبيق لا يتطلب مراجعة المواطن الى فروع ومراكز التموين، وانما يكون من خلال التطبيق على الهاتف المحمول، الى جانب المعالجات الفنية التي يقوم بها الطاقم الفني اذا كان هناك احد افراد العائلة خارج البلد او في محافظة اخرى، من خلال إرسال الرابط من قبل رب الأسرة لإضافته التحديث مع شرط الزامي ان يكون المواطن حامل البطاقة الموحدة”.

من جانبه أكد مدير عام التخطيط طالب حسن نعمة، أن “عمليات التحديث تتبعها تسهيل إجراءات الفعاليات التموينية من إضافة ونقل وشطر وحجب من خلال تطبيقات الهاتف المحمول”.

من جهتهم أكد الطاقم الفني للشركة المنفذة- حسب البيان- أن “إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي سيتمكن المواطن من خلاله من خلال الاشعار الذي يصله بوقت وصول مواد الحصة التموينية، إضافة الى اشعار الوكيل بأعداد الأفراد والمواد التي سيتم تجهيزها إليه”.