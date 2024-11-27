وزير الكهرباء يبحث مع شنغهاي الصينية تسريع تنفيذ مشاريع الدورات المركبة

بغداد – الصباح الجديد
بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل مع وفد شركة شنغهاي الصينية، تسريع تنفيذ مشاريع الدورات المركبة في المحطات الغازية.
وذكرت وزارة الكهرباء في بيان أنه “تعزيزاً للتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة، ترأس وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين، مع وفد شركة شنغهاي الصينية، لمتابعة مسار تنفيذ مشاريع الدورات المركبة في المحطات الغازية وخطوات تسريع العمل”.
وأضافت، أن “الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، وعدد من المديرين العامين، شهد مناقشة أربعة محاور رئيسة ركزت على مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها شنغهاي في عدد من المحطات الغازية في البلاد، وتطوير آليات الصيانة الموثوقة للوحدات التوليدية، وضمان انسيابية وصول المعدات وقطع الغيار، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في محطة واسط الحرارية”.
وتابعت أن “هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية وتعزيز أدائها، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها للمواطنين”.