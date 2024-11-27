وزير الكهرباء يبحث مع شنغهاي الصينية تسريع تنفيذ مشاريع الدورات المركبة

بغداد – الصباح الجديد

بحث وزير الكهرباء زياد علي ‏فاضل مع وفد شركة شنغهاي الصينية، تسريع تنفيذ مشاريع الدورات ‏المركبة في المحطات الغازية.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان أنه “تعزيزاً للتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة، ترأس وزير الكهرباء زياد علي ‏فاضل، اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين، مع وفد شركة شنغهاي الصينية، لمتابعة مسار تنفيذ مشاريع الدورات ‏المركبة في المحطات الغازية وخطوات تسريع العمل”.‏

وأضافت، أن “الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، وعدد من المديرين العامين، شهد مناقشة أربعة ‏محاور رئيسة ركزت على مشاريع الدورات المركبة التي تنفذها شنغهاي في عدد من المحطات الغازية ‏في البلاد، وتطوير آليات الصيانة الموثوقة للوحدات التوليدية، وضمان انسيابية وصول المعدات وقطع ‏الغيار، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال في محطة واسط الحرارية”.

وتابعت أن “هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية وتعزيز أدائها، بما ‏يضمن استدامة الخدمة وتحسين جودتها للمواطنين”.