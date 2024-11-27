مدير عام الماء يرعى حفل توقيع اتفاقية الوصول الشامل لقطاع الماء والصرف الصحي

بغداد – الصباح الجديد

رعى مدير عام المديرية العامة للماء المهندس عمار عادل حسين حفل توقيع اتفاقية خدمات الوصول الشامل لقطاع الماء والصرف الصحي بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ومنظمة اليونيسيف المتضمنة تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في العراق .

وحضر حفل التوقيع ممثلاً عن وزير الاعمار والاسكان والبلديات الوكيل الفني للوزارة المهندس علي حسين عبد الامير وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية في العراق الينا رومانسكي وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العراق ساندرا لطوف الى جانب القائم بأعمال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID في العراق.

وشارك المدير العام المهندس عمار عادل حسين ضمن حلقة نقاشية حول المياه النظيفة المستدامة والصرف الصحي في العراق وخطط المديرية العامة للماء بمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الجهات والمنظمات الدولية والقطاع الحكومي من مختلف الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة ومديروا ماء محافظات ( نينوى – ميسان – الديوانية ) اضافة الى اعضاء الفريق الوطني لقطاع الماء والإصحاح البيئي في العراق.

وتهدف هذه المبادرة الى توفير مياه نظيفة وخدمات صحية افضل لمستقبل الاطفال والعوائل على مدى الاربع سنوات القادمة .

بمشاركة فعالة من الشباب العراقيين والخبراء المحليين تحت أشراف وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة لتحسين الخدمات الصحية.