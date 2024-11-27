امام انظار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي المحترم

السيد رئيس هيئة النزاهة المحترم

تحية طيبة..

بتاريخ 25/1/2023، تم اتهامي في قضية سرقة الأموال الضريبية حسب المعلومات المقدمة من مكتب رئيس مجلس الوزراء والفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد. وجرى التحقيق الاصولي معي في محكمة الكرخ، التي قامت لاحقا بتبرئتي من القضية الملفقة ضدي.

تم غلق القضية من قبل محكمة الكرخ لمكافحة الفساد بتاريخ 14/9/2023، وبتاريخ 25/12/2023 تم رفع الحجز عن أموالي المنقولة وغير المنقولة، ومنها مبلغ مالي كان بحوزتي في المنزل، صادرته القوة التي قامت باعتقالي.

بعد انتهاء القضية تم ارسال كتاب صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية موجه الى وزارة المالية / دائرة الحسابات النقدية، يوجه باسترجاع المبلغ الذي تم حجزه من قبل هيئة النزاهة. وبعد مراجعتي لوزارة المالية اتضح انه تم ارسال كتاب آخر بتاريخ 13/6/2024 الى هيئة النزاهة بخصوص تأكيد المبلغ. قمت بمراجعة هيئة النزاهة للتأكد من ارسال كتاب اخر لوزارة المالية، حيث اتضح انه تم تزويدهم بكتاب الى وزارة المالية بتاريخ 9/7/2024 يؤكد صحة المبلغ، وبعد مراجعتي الى وزارة المالية لم أجد أي معلومات بخصوص هذه القضية!

لقد مضى أكثر من عام على مصادرة اموالي، التي لم استردها إلى الان. ارفع لكم مناشدتي هذه، مرفقة بالكتب التي تؤكد صحة المعلومات الواردة عني.

صاحب القضية

عمار صباح إبراهيم

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