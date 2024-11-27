اتخذ قرارات لتمكين النساء اقتصاديا وتعزيز قدراتهن المجلس الأعلى لشؤون المرأة يصوت على إطلاق مبادرة (لها)

بغداد – الصباح الجديد

صوت المجلس الأعلى لشؤون المرأة في جلسته المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إطلاق مبادرة (لها) فيما اتخذ قرارات تهدف الى تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز قدراتهنّ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان:إن” رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة، جرت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها”.

وأضاف البيان، أن” المجلس بارك نجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، والذي يعد خطوة تنموية مهمة لرسم خارطة المستقبل، خصوصاً وأنه سيشكل قاعدة بيانات مهمة عن وضع المرأة داخل المجتمع، وإعداد الخطط اللازمة للارتقاء بواقعها”.

وتابع البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع توجيه الوزارات بضرورة إشراك أكبر عدد من النساء المؤهلات من ذوات الكفاءة في إدارة الأقسام، وتمكينهنّ من تولي المناصب العليا، بالإضافة الى دعم النساء وضمان استفادتهنّ من البرامج الاجتماعية من خلال راتب الرعاية الاجتماعية، والقروض الميسرة لهنّ للعمل في المشروعات الصغيرة المدرة للدخل”.

وواصل، أنه “جرى التصويت على إطلاق مبادرة (لها) التي تتضمن عدة برامج تهدف الى تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز قدراتهنّ، منها مبادرة افتتاح مراكز محو الأمية للنساء في بغداد والمحافظات، ومبادرة التوعية من الأمراض النفسية والجسدية الشائعة، وكذلك التوجيه بتخصيص مركز للمرأة والطفل في كل محافظة، وإنشاء قرى زراعية ذكية للنساء بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، فضلاً عن الموافقة على تدريب (500) شابة مهندسة زراعية، من غير الموظفات، بالتعاون مع أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات”.

ولفت الى، أنه “من أجل تعزيز كفاءة ومهارة الموظفات، أقر الاجتماع إقامة الندوات التخصصية النسوية، في العديد من الجوانب، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركتها وفاعليتها في القطاع الحكومي، كذلك جرت متابعة مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وما يتعلق بالمرأة في مواده، والتسريع بإجراءاته، كما تابع المجلس مراحل انجاز منصة (عين المرأة وبنك أفكارها) بنسختها التجريبية”.

وأكد البيان، أن “المجلس اتخذ عدداً من القرارات الأخرى، من بينها، إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والموافقة على تسمية أحد الجسور باسم إحدى الشخصيات النسوية العراقية البارزة، وإقامة مهرجان شعري سنوي للنساء”.

واختتم البيان، أن” الاجتماع ناقش موضوع الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزّة ولبنان، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، وإطلاق حملة إغاثة من قبل المجلس الأعلى للمرأة لضيوف العراق من فلسطين ولبنان”.