فريق نادي الحسين يستعد للمشاركة في دوري الناشئين

محمد ميرام: الفوز بوصافة الدرجة الأولى يدفعنا إلى المنافسة بالموسم الجديد

فلاح الناصر

يستعد فريق نادي الحسين بكرة القدم للمشاركة في دوري الناشئين تحت 17 سنة بكرة القدم وسيلعب الفريق في دوري الموسم الجديد بين اندية الدرجتين “دوري النجوم والممتاز” بحسب لوائح اللاليغا، والفريق سبق له ان فاز بوصافة الموسم السابق في دوري الدرجة الأولى بعد خسارته في المباراة النهائية امام فريق نادي الرد.

مدرب فريق ناشئة نادي الحسين، محمد ميرام، تحدث لـ “الصباح الجديد” عن تحضيرات فريقه فقال: التدريبات متواصلة في ملعب نادي الولاء الرياضي ونعتمد على تشكيلة جيدة من اللاعبين سيما لاعبي فريقنا في الموسم السابق الذين دافعوا عن الوان النادي وحققوا الإنجاز وهم مواليد 2008، وتم تدعيم صفوف الفريق بوجوه جديدة، وفريقنا لعب نحو 9 مباريات تجريبية حققنا فيها الفوز بـ 6 مباريات وتعادلنا في مباراتين وخسرنا مباراة واحدة، اذ لعبنا امام فريق شباب الشعلة وحققنا الفوز بهدفين نظيفين ثم تعادلنا امام فريق ناشئة الكهرباء بهدفين لمثلهما وفزنا على فريق ناشئة النفط بهدفين من دون رد وتعادلنا سلبا امام ناشئة الطلبة وفزنا على ناشئة الصناعة بهدف وعلى امانة بغداد بأربعة اهداف لثلاثة وعلى ناشئة كربلاء بهدفين لهدف في كربلاء وعلى نادي الإسكان بخمسة اهداف مقابل ثلاثة وخسرنا امام ديالى في ملعب الأخير بثلاثة اهداف لهدفين.

ويضيف المدرب الشاب محمد ميرام: إدارة النادي تقف وبشكل ميداني على تحضيرات الفريق ويقوم رئيس النادي كامل زغير بزيارات تفدقية متكررة للفريق للاطلاع على تحضيراتنا كما ان مشرف الفريق الكابتن كريم الدوسري هو متعاون مع الجميع ويحرص على تذليل الصعوبات التي تواجهنا، اعمل مدربا للفريق ويساعدني في المهمة مخلد كحيط ومدرب حراس المرمى محمد جعفر.

يتابع المدرب الحاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية، بدأت التدريب في نادي الحسين الرياضي منذ ست سنوات اول موسم 2019/2020 كنت مساعدا للمدرب حسين لفتة وبعدها تسنمت مهمة تدريب الفريق والموسم السابق حققنا افضل انجاز ونسعى إلى تقديم الأفضل في الموسم الجديد سيما اننا سنلاقي فرق دوري النجوم والممتاز مشتركة ونتطلع لاثبات جدارتنا في المنافسات الرسمية.

وقال ان فريقه قدم العديد من اللاعبين إلى فريق الرديف بنادي الحسين او الأندية الأخرى ومن لاعبي فريقه الذين التحقوا بالرديف هم حيدر ناصر ومقتدى عباس وكذلك لدينا مجموعة أخرى من اللاعبين حاليا ضمن تشكيلات أندية الصناعات الكهربائية والكهرباء والحدود لفئة الشباب.

ويتمنى المدرب الشاب ان تنال منافسات دوري الناشئين اهتماماً اكبر وان يخوض الفريق سلسلة كبيرة من المباريات ولا ان يتم اختزال اللعب على عدد محدود من المباريات لكون لاعب فئة الناشئين بهذه الاعمال يحتاج إلى تواصل في المنافسات واعداد كبيرة من المباريات لتأكيد جدارته وأيضا نركز على العمل الفني ونحن في النادي نحارب ظاهرة التزوير اذ تحرص إدارة نادي الحسين الرياضي على حث المدربين العاملين في فرق الفئات العمرية بالتركيز على الأداء الفني في الدرجة الأولى ومحاربة التزوير وابعاد أي لاعب يخالف لوائح التعليمات الخاصة بالفئات العمرية.

وقال انه بدأ لاعباً في فريق تربية الرصافة الثالثة على صعيد المدارس ثم في فرق الفئات العمرية لنادي اشباب الطلبة واشبال الحدود وتناوب على تدريبه المدربين علي الكناني وحسين عبود، ثم افتتح اكاديمية الميرام الكروية وحقق فريقه عام 2016 الفوز بإحدى البطولات الخاصة بالاكاديميات الكروية التي اشترك فيها 32 فريقا وفاز باللقب على حساب فريق مدرسة شيخ المدربين الراحل عمو بابا، مبينا انه حصل على فرصة الانضمام إلى نادي الحسين الرياضي بعد ترشيحه من الحكم محمد كامل زغير بعد المتابعة الدؤوبة لما حققه في تدريب الاكاديمية.

وأشار إلى انه متاثر بالمدرب عبد الغني شهد مدرب كرة النجف حاليا لما قدمه من مستويات فنية كبيرة في الأندية التي دربها سيما إنجازه في قيادة فريق نفط الوسط للموسم الأول لظهور الفريق في دوري الكبار وحصد اللقب، كما أشار إلى مقدرة المدرب المتميزة في قيادة افرق والمنتخبات التي اشرف عليها من خلال قوة الشخصية سيما في أولمبياد ريودي جانيرو وكيفية تعادله امام البرازيل عام 2016 على جانب نتائجه المتميزة الأخرى في المنتخب الوطني.