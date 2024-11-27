التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات تضيف بطولة الجامعات للريشة الطائرة

إعلام الكلية

استضافت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات في جامعة بغداد، فعاليات بطولة الجامعات العراقية للريشة الطائرة، بمشاركة واسعة من (70) جامعة حكومية وأهلية من مختلف المحافظات العراقية، والتي تستمر المنافسة فيها لمدة أربعة أيام متتالية حتى اليوم الاربعاء، وسط أجواء رياضية حماسية بين الفرق المشاركة.

قسم النشاطات الطلابية في جامعة بغداد، أوضح ان استضافة هذه البطولة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز النشاطات الرياضية، وتشجيع الطالبات على المشاركة في الفعاليات الرياضية على المستوى الوطني، لافتاً إلى أن الجامعة أعدت جميع التجهيزات اللازمة لضمان نجاح البطولة، بما يشمل الملاعب المجهزة ووسائل الراحة للفرق، والإجراءات التنظيمية.

وأعرب مدير قسم النشاطات الطلابية الدكتور علي صادق ذياب، عن ثقته في قدرة فريق الجامعة على تحقيق نتائج متميزة في هذه البطولة، وسط توقعات كبيرة بحصول جامعة بغداد على المركز الأول، نظرًا للتحضيرات المكثفة التي قام بها الفريق الجامعي والتألق الذي أظهره في البطولات السابقة.يُذكر أن البطولة تعد واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية التي تنظمها الجامعات العراقية سنويًا، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتطوير مهاراتها، بما يسهم في الارتقاء بالرياضة الجامعية في العراق ، ومن المقرر أن تختتم البطولة بحفل لتوزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة.