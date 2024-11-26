رئيس شبكة الإعلام العراقي يستقبل وفداً من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني

بغداد – الصباح الجديد

أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي خلال استقباله وفد كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الشبكة ملتزمة بتقديم إعلام متوازن يهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع العراقي، فيما شدد رئيس وأعضاء الكتلة على دعمهم الكامل لجهود الشبكة في تقديم إعلام يسهم في نجاح العملية السياسية في العراق.

وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي : نتقدم بالشكر الى كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي لزيارتهم لشبكة الإعلام، وتقديمهم التهاني والدعم الكامل لمن يدير الشبكة سواء في رئاستها أو مجلس الأمناء”.

وأضاف حمادي، أن “أعضاء الكتلة أبدوا دعمهم الكامل لكل ما تحتاجه الشبكة في خطواتها المقبلة، سواء في ما يتعلق بالتعديلات القانونية التي تهم الشبكة وموظفيها”، مجدداً “الشكر والتقدير على هذه الزيارة والدعم المتواصل”.

وأكد، أن “شبكة الإعلام العراقي تعمل جاهدة على أن تكون إعلاماً عراقياً حقيقياً ومتوازناً، تقدم أفضل ما يمكن لخدمة الشعب العراقي بمختلف أطيافه”.

فيما أوضح عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ئالان عبدالله، أنه “تمت مناقشة بعض المواضيع المهمة مع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لتقديم الدعم للشبكة بكل النواحي”.

وأضاف أن “علاقات الأخوة الموجودة بين مجلس الأمناء ورئيس الشبكة كريم حمادي مستمرة”، مؤكداً “الدعم والتعاون المستمر والكامل لشبكة الإعلام العراقي”.

من جهته، قدم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، هزيم كمال الآغا، الشكر لرئيس الشبكة كريم حمادي ورئيس وأعضاء مجلس الأمناء”، مشدداً على “دعمه الكامل لشبكة الإعلام العراقي بشكل عام”.

وأضاف أن ” شبكة الإعلام العراقي تعد جزءاً أساسياً في نجاح العملية السياسية منذ اللحظة الأولى لسقوط النظام المباد وحتى اليوم”، مؤكداً في الوقت ذاته: “نحن مستمرون في دعم هذا النهج لتحقيق مزيد من النجاح للعملية السياسية”.

وأعرب عن يقينه بأن “رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي يمتلك القدرة والإمكانات اللازمة لتحقيق النجاح”.‏

بدورها، أكدت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، سوزان منصور، أن “شبكة الإعلام العراقي هي الوجه الحقيقي والخارجي للحكومة العراقية، ونتمنى أن تبقى على حياديتها وتمثل العراق بجميع أطيافه”، معربة عن أملها في أن “تستمر الشبكة في تقديم رسالتها الإعلامية بشكل يليق بالعراق”.