اليوم.. الشرطة يضيف الوصل بابطال آسيا للنخبة ودهوك يلاعب النصر في الخليج للأندية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام في الساعة 7 من مساء اليوم بملعب كربلاء الدولي مباراة فريقي الشرطة وضيفه الوصل الإماراتي لحساب الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم..ويقف الشرطة في الترتيب 11 ما قبل الأخير في لائحة فرق البطولة لمجموعة الغرب بنقطتين، اذ تعال في اللقاء الأول امام النصر السعودي بهدف لمثله في ملعب المدينة الدولي ثم خسر امام الهلال السعودي في جدة بخمسة اهداف من دون رد وتعادل امام باختاكور الاوزبكي سلبا في ثالث مبارياته بكربلاء وعاد ليخسر بخمسة اهداف لهدف امام الأهلي السعودي في جدة في الجولة الرابعة.. وفي دوري ابطال الخليج للأندية، يضيف فريق دهوك في الساعة 8 من مساء اليوم الثلاثاء ضيفه فريق النصر الإماراتي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال الخليج، وسبق لدهوك ان فاز بهدفين نظيفين على فريق اهلي صنعاء اليمني بملعب دهوك في الجولة الأولى ثم تعادل بهدف لمثله امام ظفار العماني في ملعب الأخير.. ويلعب دهوك في المجموعة الأولى ضمن البطولة التي تضم في المجموعة الثانية فرق الاتفاق السعودي والعربي القطري والقادسية الكويتي والرفاع البحريني.

من جهة أخرى، تقام اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق بكرة القدم مباريات النجف ونفط ميسان في ملعب الأول في الساعة الخامسة والربع مساء واربيل يضيف الحدود في الساعة السابعة والنصف مساء وتجرى غد الأربعاء مباراتين، الميناء يلاقي زاخو في الساعة الخامسة والربع مساء وكربلاء يضيف ديالى في الساعة السابعة والنصف مساء.

وكان نادي ديالى اعلن التعاقد مع المدير الفني التونسي يامن الزلفاني لتدريب الفريق بدوري نجوم العراق.

وكانت إدارة نادي ديالى قد قررت إقالة المدير الفني صادق حنون لسوء نتائج الفريق بالموسم الجاري 2024-25.وأعل نادي الأولمبي الباجي التونسي، مساء أول أمس الأحد، رحيل يامن الزلفاني بعدما تقدم باستقالته لأسباب عائلية.ويحتل فريق ديالى بعد مرور 7 جولات من المسابقة المحلية المركز 19 قبل الأخير برصيد نقطتين.وكان ديالى قد عاد مرة أخرى إلى دوري نجوم العراق بالموسم الجاري.ويعد رحيل صادق حنون هو الثاني بين مدربي دوري نجوم العراق بعد مدرب الحدود حيدر عبد الأمير.

إلى ذلك، تدعو لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم ممثلي أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز المُشاركة في منافساتِ دوري (دون سن 19 عاماً) للحُضورِ اليوم الثلاثاء الموافق (26 /11) في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك لإجراءِ قرعةِ الدوري في مقرِّ الاتحاد، مع جلبِ كتابِ تخويلٍ وكتابِ اعتمادِ الملعبِ الخاصّ بكلِ نادٍ مشارك.

كما تدعو لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم ممثلي أندية دوري نجوم العراق والدوري الممتاز المُشاركة في منافساتِ دوري (دون سن 17 عاماً) للحُضورِ اليوم الثلاثاء الموافق (26 /11) في الساعة الواحدة ظهراً، وذلك لإجراءِ قرعةِ الدوري في مقرِّ الاتحاد، مع جلبِ كتابِ تخويلٍ وكتابِ اعتمادِ الملعبِ الخاصّ بكلِ نادٍ مشارك.

من جانب اخر، أقامت لجنةُ ودائرة الحكام في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ورشةَ تحليلٍ لحالات دوري المحترفين للجولات (4 و 5 و 6) عبر منصةِ zoom بحُضورِ لجنةِ ودائرة الحكام. وتطرق مديرُ دائرة الحكام “الدكتور علي صباح” عن حالاتِ الـ var، مبيناً أهميةَ فهم تقنية حكم الفيديو المُساعد، مع عرض حالات جدلية مهمة والتباحث فيها.وأكد صباح: إن تصاعدَ المستوى البيانيّ في الأداءِ يصب في مصلحةِ التحكيم بصورةٍ عامةٍ.وذكر بعضَ حالات ركلات الجزاء المُحتسبة وضرورة التعامل بصورةٍ واضحةٍ مع حالات الاستدعاء. من جهته، تحدث عضو لجنة الحكام “لؤي صبحي” عن تصاعدِ مستويات حكام دوري المحترفين والتقليل من الأخطاء، مشيداً بجُهودِ الحكام الذين يتحملون عناءً كبيراً في السفر بين المحافظات.

وشدد على تعاونِ طاقم التحكيمي في إخراجِ المباريات إلى بر الأمان، مستشهداً بأهم حالاتِ التسلل في الجولات السابقة، وضرورة فهم قانون كرة القدم وأهمية مواكبة (سرعة كرة القدم) من قبل الحكم المساعد الذي يجب أن تكونَ لديه ردةُ فعل وتردد سريع أسوة بلاعبي كرة القدم. وفي اختتام الورشة، قدّم عضو لجنة الحكام “جليل صيفي” شكره للحكام وأدائهم الجيد، وقلة الأخطاء في الجولاتِ الثلاث السابقة.