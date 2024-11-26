فيرستابن يتوج بلقب فورمولا 1

العواصم ـ وكالات:

توج الهولندي ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، للمرة الرابعة على التوالي، عبر سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، أول أمس، وأنهى سائق ريد بول السباق في المركز الخامس، الذي كان كافيا لحصد اللقب، نظرا لحلول لاندو نوريس سائق مكلارين، ومنافسه الرئيسي على اللقب، في المركز السادس.وفاز جورج راسيل سائق مرسيدس بالسباق متفوقا على زميله لويس هاميلتون.

وقال فيرستابن عبر جهاز اللاسلكي “يا إلهي، يا له من موسم، 4 ألقاب ، شكرا لكم، شكرا لكم يا رفاق، كانت الأمور أصعب قليلا من العام الماضي، لكننا تغلبنا على ذلك وبذلنا قصارى جهدنا“.وعادل فيرستابن إنجاز سيباستيان فيتيل، السائق السابق لريد بول، وآلان بروست السائق السابق لريد بول أيضا، في الفوز بلقب بطولة العالم 4 مرات متتالية.وكان السباق صعبا بالنسبة لفيرستابن الذي عانى من نزلة برد، ومن الأرضية المبللة للمضمار، حيث لم يكن ضمن المرشحين للفوز بلقب سباق لاس فيجاس، مثلما فعل العام الماضي، لكن قدم ما يكفي لتحقيق هدفه الرئيسي.وقال فيرستابن في مقابلة بعد السباق “كان موسما طويلا، لقد بدأنا بشكل جيد، وعلينا أن نفخر بالجميع، الوقوف هنا كبطل العالم للمرة الرابعة، لم أتخيل أبدا أن الأمر ممكن، أنا سعيد للغاية وفي غاية الفخر“.وتابع مازحا “كان موسما ملآن بالتحديات، وتمكنت من الحفاظ على هدوئي، لأنه كان صعبا جدًا، لكنني أفضل الموسم الماضي“.

وكان فيرستابن قد تمكن الموسم الماضي من تحطيم الأرقام القياسية في عدد الانتصارات، وعدد الانتصارات المتتالية، والنقاط المحققة في موسم واحد.وأضاف “هذا الموسم علمني دروسا كثيرة وأنا فخور بطريقة تعايشنا معه“. وقال ستيفانو دومينيكالي رئيس فورمولا1 “أود أن أهنئ ماكس على الموسم المذهل واللقب الرابع في بطولة العالم، إنه أسطورة حقيقية لهذه الرياضة، ولديه الكثير للتطلع من أجله في مسيرته المذهلة“.وسيحاول فيرستابن الآن مساعدة ريد بول في الفوز بلقب بطولة العالم لفئة الصانعين (الفرق) ، حيث يتصدر مكلارين الترتيب بفارق 24 نقطة عن فيراري و29 نقطة عن ريد بول.

وكان مرسيدس بعيدا عن قائمة الفرق المهيمنة هذا الموسم، لكنه حقق فوزه الرابع هذا العام، بعد سيطرته على جميع التجارب الحرة والتجربة الرسمية لسباق لاس فيجاس.وسجل راسيل بداية قوية ليحافظ على موقعه في الصدارة، دون أن يتعرض لأي ضغط يذكر، باستثناء محاولة زميله هاميلتون تجاوزه قرب النهاية.لكن راسيل حافظ على هدوئه ليعبر خط النهاية في المقدمة، بعد سيطرته على السباق من بدايته لنهايته.