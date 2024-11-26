أياكس ينفرد بصدارة الدوري الهولندي للسيدات

أمستردام ـ وكالات:

نجح أياكس، في الانفراد بصدارة الدوري الهولندي للسيدات، بعد انتصاره على المستضيف تيلستار (4-1)، ضمن ختام منافسات الأسبوع الثامن.وتمكنت المهاجمة الهولندية دانيك تولهوك من خطف الأضواء بتسجيلها هدفين في الدقيقتين 21 و53.

وسجلن الهولنديتان لوت كيوكلار وتيني هوكسترا هدفين آخرين في الدقيقتين 27 و84، مقابل هدف وحيد لصاحب الأرض بالدقيقة 39 من المهاجمة يانيت فان بيلين، من ضربة جزاء.ورفع أياكس رصيده إلى 22 نقطة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب مستفيدًا من تعرض ملاحقه المباشر آيندهوفن للخسارة، أمس الأول، من أوتريخت (2-3) ليتوقف رصيده عند 19 نقطة.وهبط الخاسر تيلستار إلى المركز التاسع، بعد أن تجمد رصيده عند 5 نقاط.