43,314..عدد القتلى الفلسطينيين في حرب غزة

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع بلغت 43,314 قتيلا و 102,019 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 192 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي القتلى ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم 393 على التوالي متجاهلا قرارا مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لـ”منع أعمال الإبادة الجماعية”.