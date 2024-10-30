الذهب يتماسك قرب مستويات مرتفعة تاريخية

الصباح الجديد ــ وكالات:

تماسكت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة تاريخية، خلال التعاملات الآسيوية امس الثلاثاء، بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2755.42 دولارا للأونصة (الأوقية). وسجلت الأسعار أعلى مستوى قياسي لها عند 2758.37 دولارا للأونصة الأربعاء الماضي.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2768.10 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، خبير استراتيجيات السوق في آي.جي “قد تستمر الفترة التي تسبق الانتخابات الأميركية المقبلة في تقديم قوة دفع لمكانة الذهب كأداة تحوط ضد اضطرابات السوق، بدعم من التراجع المؤقت للدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة الليلة الماضية”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف “في حين أن البيانات الاقتصادية القوية قد تدعم المزيد من الصبر في عملية التيسير النقدي التي يقوم بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، فإننا قد نتوقع أن تواصل أسعار الذهب تلقي الدعم مع استقرار توقعات أسعار الفائدة حول مستوى أصغر يبلغ 25 نقطة أساس في نوفمبر”.

ولم يتبق سوى ثمانية أيام حتى صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تؤثر سلسلة من البيانات والأحداث المهمة على المسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأميركي.