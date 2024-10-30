انخفاض أسعار خامي البصرة على الرغم من ارتفاع النفط عالميا

الصباح الجديد ــ وكالات:

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام البصرة المتوسط ، امس الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.67 دولار، ليصل الى 67.80 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 1.67 دولار ليصل الى 70.95 دولارا

وارتفعت أسعار النفط، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة حيث قدمت خطة أمريكية لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي الدعم بينما ظل المستثمرون يركزون على التطورات في الشرق الأوسط.

اسعار الدولار تعاود الارتفاع في أسواق بغداد واربيل

الصباح الجديد ــ وكالات:

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي امس الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كردستان مع افتتاح بورصتي البلاد.

وقال مصدر صحفي ، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاول الاثنين 150750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار المصدر إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 150900 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 150800 دينار مقابل 100 دولار.