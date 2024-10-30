سعر برميل النفط حُدد بـ” 70 دولارا” مستشار حكومي يوضح تفاصيل العجز الحاصل بموازنة 2025

بغداد ــ الصباح الجديد :

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، أن العجز المالي الحاصل بموازنة 2025 بلغ 64 تريليون دينار وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وقال صالح، إن “موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية موازنة السنوات الثلاثة التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025 “.

وعن العجز بالموازنة، أوضح أن “موازنة العام 2025 سيكون العجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم”.

وتابع صالح أن “سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حدد 70 دولارا، وان أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة “.