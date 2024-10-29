ميسان تعلن إنجاز نحو 200 مشروع قبل نهاية العام الحالي

ميسان – الصباح الجديد

أعلنت محافظة ميسان امس الاثنين المباشرة بإعداد خطة شاملة لتنفيذ المشاريع، فيما أشارت الى إنجاز نحو 200 مشروع قبل نهاية العام.

وقال مدير قسم التخطيط في ديوان محافظة ميسان أحمد كريم جبر : إن “المحافظة باشرت إعداد خطة خاصة بالمشاريع بعد ورود تخصيصات من قبل الحكومة المركزية”، مبينا أن “الخطة أعدت من قبل فريق فني بالمحافظة بعد توزيع النسب السكانية والوحدات الإدارية وحسب رؤية المحافظة والفجوات المكانية المعدة من قبل وزارة التخطيط“.

وأشار الى، أن “198 مشروعاً من المؤمل إنجازها نهاية العام الحالي، وحتى الان تم إنجاز 158 مشروعاً”، منوهاً بأن “المشاريع المنجزة توزعت بين مختلف القطاعات التربية والصحة ومشاريع البنى التحتية والبلدية والطرق وغيرها“.

وبشأن تأهيل وتطوير منفذ الشيب الحدودي، ذكر جبر، أن “المشاريع المنفذة من قبل المحافظة لصالح مديرية منفذ الشيب الحدودي وهي كالآتي: مشروع شبكة مياه الصرف الصحي ومشروع شبكة المياه الصالحة للشرب ومشروع الأرصفة وتبليط المنفذ مع تأهيل الشبكة الكهربائية وإنارتها، علاوة على تنفيذ مجاميع صحية من قبل المحافظة وحسب حاجة المنفذ“.

واستطرد، أن “خطة المحافظة لتأهيل وتطوير المنفذ تتم بالتعاون مع الدوائر العاملة من ضمنها الأجهزة الحديثة لكشف المتفجرات وكشف الممنوعات بكل أنواعها”، مؤكدا أن “العمل جارٍ على إعداد التصاميم، الى جانب إنشاء ساحات عدد 3 بمساحة 250 متراً مربعاً لكل ساحة للقضاء على الساحات الترابية في بداية المنفذ، بالإضافة الى مشروع تأهيل أسطح الأبنية الحالية في المنفذ لتكون ملائمة ومناسبة لأداء مهام موظفيها ومن المؤمل المباشرة بتلك المشاريع مطلع العام المقبل”.