موهبة ألعاب القوى ينظم مهرجانه الثاني ويحصد أوسمة التفوق في مشاركات عدة

فلاح الناصر

نظم مركز الموهبة الرياضية بألعاب القوى مهرجانا كبيرا شهد مشاركة ٩٨ لاعبا ولاعبة توزعوا بين تولدات ٢٠١٠ / ٢٠١١/٢٠١٢ كمجموعة تتنافس فيما بينها وتولدت ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ كمجموعة أخرى ومواليد ٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ ايضا تنافسوا فيما بينهم كذلك كانت سباقات البنات تجري منفردة للاعبات حصرا وبحسب مدير مركز موهبة العاب القوى الدكتور شاكر الشيخلي فان المهرجان الذي استمرّ ليومين شهد ايضا مشاركة ١٠ لاعبين من أطفال متلازمة داون والتوحد بالتنسيق مع مركز موهبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تديره الدكتورة شروق فاضل .

واضاف الشيخلي ان المهرجان شهد تقديم اللاعبين الواعدين لمستويات فنية جيدة جدا مبينا ان مركز الموهبة سيكون نقطة انطلاق للاعبين البارزين في العاب القوى شريطة ان يتوفر لهم الدعم سيما التغذية التي تنمي اللاعب من جميع الجوانب، وهذا ما نامله من القائمين على مشروع الموهبة الرياضية الذين يعملون بجد وإخلاص في سبيل اعلاء أسم العراق ورياضته والحمد لله فقد كشف مركز الموهبة عن بروز طاقات عدة وفي شتى الألعاب باتت اليوم تمثل نجوم ساطعة في سماء البطولات الكبرى.

جهود تدريبية

واكد ان مدربي مركز الموهبة الدكتور كريم عبيس والدكتور حسن نوري وفائز نصر ونصر عبود ووليد جمال وانتصار فلاح ومؤيد عبود وعلي كرم بذلوا جهودا كبيرة في التدريبات وايصال الموهوبين إلى درجة المنافسة وكانوا على درجة عالية من الالتزام بالمنهاج التدريبي والتعامل التربوي والابوي مع اللاعبين الموهوبين وهذه النقاط تحسب لجميع ملاكات مركز العاب القوى العاملة في اعداد الجيل الواعد مبنيا على أسس صحيحة ومرتكزا بقوة ليحقق الأفضل في مسيرته المقبلة.. وأوضح ان هذا المهرجان هو الثاني الذي يقيمه مركز الموهبة الرياضية بعد عودته لمنصب مدير المركز في شهر تشرين اول من العام الماضي ٢٠٢٣.

مشاركات ومراتب متقدمة

وقال ان. لاعبي الموهبة اشتركوا في مهرجانات أخرى كمهرجان إقامته هيأة الحشد الشعبي والمشاركة الأخيرة في ماراثون نظمته جامعة بغداد لطلبة كليات التربية الرياضية في بغداد والمحافظات وأقيم في ملاعب كلية التربية الرياضية واشترك فيه الموهوبين ليتنافسوا مع طلبة الكليات وحققوا نتائج طيبة اشاد بها الجميع وقال ان المواهب اشتركوا رمزيا وحققت يمامة حسين عبود المركز الاول في ركضة الضاحية ٣ كيلو وحلت معصومة فاضل رايعة وزينب احمد عاشرة ومودة علي حسين بالمركز السادس عشر وصادق فاضل بالترتيب ٢٦ وأحمد فائز في المركز ٤٦ بين نحو ٣٥٠ طالبا وطالبة من كليات التربية الرياضية، اذ كان لمركز الموهبة الرياضية حضورا لافتا تمكن فيه نجوم المستقبل من حصد المراكز الأولى عن جدارة مما يؤكد ان العمل التدريبي في مركزنا صحيح ويمضي بنحو متقدم.

ركضة الماراثون

وفي ركضة الماراثون الوطني الموسم الرابع تحت شعار (نركض ونكمل القصة)،الذي أقيم صباح أول أمس الجمعة باشراف وزارة التربية لقطع مسافة 3 كم في شارع ابي نؤاس، بمشاركة الاف الطلبة، فقد هيمن لاعبي مركز الموهبة على المراكز الأولى، فخلت معصومة فاضل عبود بالمركز الأول ويمامة حسين عبود بالمركز الثاني لفئة البنات، ونال صادق فاضل عبود المركز الأول ورضا رباح هادي المركز الرابع ووقف مجتبى حسين عبود بالمركز الخامس واحمد رباح هادي سابعا وعلي محسن علي بالترتيب الثامن لفعالية البنين.

يشار إلى ان الدكتور الخبير في ألعاب القوى ، شاكر الشيخلي، كان مديرا لمركز موهبة العاب القوى منذ تاسيسه عام ٢٠١١ وغادر منصبه بسبب عارض صحي عام ٢٠١٥ وقدم نحو ١١ لاعبا ولاعبة اصبحوا نجوم المنتخبات الوطنية وحققوا العديد من الاوسمة للعراق في الاستحقاقات الخارجية.