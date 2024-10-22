جينيفر لورانس تزفّ خبراً ساراً لجمهورها

الصباح الجديد – وكالات:

الفنانة العالمية جينيفر لورانس، التي لُقبت بـ”حسناء هوليوود”، وحظيت بشعبية كبيرة طوال مسيرتها، التي حققت أفلامها أكثر من 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، وكانت الممثلة الأعلى أجراً في العالم في عامي 2015 و2016، رغم نجاحها ونجوميتها اللامعة، إلا أنها تعطي لعائلتها الأولوية على فنها، وذلك منذ زواجها عام 2019، وازداد الأمر بعد إنجابها لطفلها الأول سي ماروني، البالغ من العمر عامين، وها هي قد زفّت اليوم لجمهورها خبراً ساراً.

جينيفر لورانس، البالغة من العمر 34 عاماً، وزوجها كوك ماروني، البالغ من العمر 40 عاماً، أعلنا عن انتظارهما لمولودهما الثاني، وشاركا الخبر عبر تصريحات صحفية حصرية مع إحدى المجلات الشهيرة.

وكتبت المجلة في التعليق على المنشور: “تهانينا لجينيفر لورانس، الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ستستقبل طفلها الثاني من زوجها كوك ماروني”، مضيفة أن لورانس وزوجها أكدا الخبر السعيد للصحيفة.

في تشرين الاول 2019، ووسط أجواء سرية جداً، تزوجت جينيفر لورانس من كوك ماروني، المدير الفني للعديد من أشهر النجوم، أما مكان الزفاف فهو قصر بيلكورت فى نيوبورت، وهو قصر على طراز لويس الثالث عشر يعود تاريخه إلى عام 1894.

وحضر حفل الزفاف حوالي 150 ضيفاً، والعديد من النجوم والمشاهير، ومن بينهم الممثلة إيما ستون، وذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني أن من بين ضيوف الزفاف المغنية آديل وكريس جينير وسيينا ميلر. وتناقلت بعض المواقع أن العروس ارتدت فستان زفاف من ماركة ديور، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن إطلالة العروس أو شكل فستان زفافها.