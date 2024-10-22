بغداد تحتضن المسابقة الأدبية للخطابة للمرحلة الابتدائية

بغداد – الصباح الجديد:

برعاية وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وبإشراف الأستاذ محمد إبراهيم عبودي المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي، وضمن الخطة السنوية لقسم النشاط المدرسي، انطلقت أعمال المسابقة الادبية لفن الخطابة للمرحلة الابتدائية وبمشاركة واسعة من مديريات التربية في المحافظات كافة وبإستضافة تربية محافظة بغداد الكرخ الأولى وعلى قاعة مدارس البغدادية الأهلية.

انطلقت المسابقة بحضورالاستاذ محمود إبراهيم عبودي المدير العام والدكتورة فرقان محمود معاون مديرعام تربية بغداد الكرخ الأولى وعدد غفير من التربويين والشعراء والفنانين ومديري أقسام النشاط الرياضي والمدرسي من مختلف مديريات التربية.

وألقى كلمة الوزارة الأستاذ حسن الشويلي مدير قسم النشاط المدرسي بين فيها اهتمام معالي وزير التربية بالأنشطة والفعاليات الفنية والادبية، كما وبين أن هدف هذه المسابقة هي تنمية قدرات التلامذة في فن الخطابة من خلال تعلم قواعد اللغة العربية والقدرة على الارتجال.

كما القت الدكتورة فرقان كلمة نقلت فيها تحيات مديرعام تربية بغداد الكرخ الأولى للسادة الحضور كما وقدمت في كلمتها تعريفات عن فن الخطابة.

وتخلل المسابقة عدة فعاليات موسيقية ومسرحية .

وبين السيد ميثم غسان مسؤول شعبة الشعبة الأدبية، أن عدد المديريات المشاركة بلغ ١٦ مديرية.