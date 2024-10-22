انطلاق فعاليات مهرجان أيام كربلاء الدولي للمسرح بدورته الرابعة

بغداد – الصباح الجديد:

انطلقت في مدينة كربلاء فعاليات مهرجان أيام كربلاء الدولي بنسخته الرابعة و الذي تقيمه شعبة المسرح المعاصر في العتبة الحسينية المقدسة تحت شعار “صرخة غزة” للمدة من العشرين لغاية الثلاثين من شهر تشرين أول الجاري، بمشاركة عروض مسرحية من العراق والدول العربية.

وقد أناب وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني الدكتور جبار جودي المدير العام لدائرة السينما والمسرح نقيب الفنانين العراقيين لحضور المهرجان نيابة عنه، وكذلك الدكتورة غفران إقبال الشمري أمين مجلس محافظة كربلاء المقدسة، كما حضر الافتتاح الأمين العام للعتبة الحسينية والسفير العماني والسفير اللبناني ومحافظ كربلاء ورئيس مجلس المحافظة.

وأبدت الدكتورة غفران الشمري إعجابها بفقرات المهرجان التي قدمت في اليوم الأول من بدء الفعاليات، متمنية التوفيق والسداد لكافة العاملين في المسرح المعاصر وكل من شارك في نجاح هذا المهرجان والذي بعث رسالة الى العالم أجمع بأن كربلاء كانت ومازالت محبة للفن والمسرح، والداعم الأكبر للمواهب والفنانيين الذين جاؤوا من مختلف البلدان ليقدموا لنا عروضاً تتسم بالمودة والأُلفةُ وحب الوطن واتباع نهج محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.

وافتتح المهرجان على خشبة مسرح البيت الثقافي في كربلاء بالعرض المسرحي ” مفاتيح كربلائية” تأليف وسام عبد السلام وإخراج زيدون آل سلطان الذي قدمته شعبة المسرح المعاصر ضمن فعالية افتتاح المهرجان.

وسيشهد المهرجان سبعة عروض هي: “مقامرة بلفور” من الأردن، و” في شارع الحرب” من تونس، و” رسائل الفجر” من سوريا، و” التنور” من تونس، و” ميرمية” من فلسطين، و” قوم بابا ” من لبنان، و” طف وطوفان ” من العراق.