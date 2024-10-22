القبض على سارقين في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية، أمس الاثنين القبض على متهمين اثنين بسرقة قاصة حديدية بداخلها أكثر من 15 مليون دينار من محل تجاري في بغداد.

وقالت في بيان صحفي: إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ مالي قدره (15) مليوناً و(900) ألف دينار مع سلاح مسدس من داخل قاصة حديدية من أحد المحال التجارية في منطقة جميلة شرقي بغداد”.

وأضافت أن “عملية القبض حصلت بعد أن استنجد صاحب المحل المسروق بمفارز مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل والانتقال إلى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهما خلال وقت قياسي أقل من (24) ساعة من وقوع الحادث، وضبط بحوزتهما القاصة المسروقة وبداخلها المبلغ المالي والمسدس”.

وبينت مديرية مكافحة الإجرام أنها عرضت الأوراق التحقيقية أمام قاضي التحقيق وقرر توقيفهما وفق أحكام المادة (444) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.