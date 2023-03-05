رئيس الجمهورية: تقدم ملموس بإيجاد الحلول للملفات بين بغداد وأربيل

انطلاق اعمال منتدى أربيل السنوي الثاني

السليمانية – عباس اركوازي:

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أن هنالك تقدما ملموسا في حل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان.

واضاف في كلمة القيت نيابة عنه في منتدى أربيل السنوي الثاني، الذي بدا اعماله امس الاربعاء تحت شعار «نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط»، ان هنالك تقدماً ملموساً حول ايجاد الحلول للملفات بين بغداد واربيل، بما فيها قانون النفط والغاز والمادة 140 ومشاركة الكرد في الحكومة الاتحادية، وحصة الاقليم من الموازنة والبيشمركة وايجاد حلول لقضية النازحين.

واضاف رئيس الجمهورية، ان الحكومة اخذت قضية الامن الغذائي على محمل الجد ومعالجة شح المياه وعمليات النزوح الجماعية الناجمة عن التغير المناخي، مبينا ان «العراق دخل مرحلة جديدة رغم مواجهته بالتحديات التي طال امدها عقودا من الحرب والدمار».

واستضاف منتدى أربيل السنوي الثاني، في يومه الأول العديد من الشخصيات الدبلوماسية والمسؤولة والسياسية والأكاديمية خلال الجلسات، بينهم رئيس برنامج الشرق الأوسط جيمس جيفري، وجينفر غافيتو، مساعدة نائب وزير الخارجية الاميركية لشؤون إيران والعراق ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وغيرها الكثير من الأسماء والشخصيات.

وتمحورت جلسات النقاش حول «التغيرات في أمن الطاقة العالمي ومنافسة الطاقة في الشرق الأوسط، والتحول الرقمي في إقليم كردستان، والعراق بين دول الجوار والقوى العالمية، الاحتمالات والتحديات، والاستمرارية والتغيرات في السياسة الإيرانية، والمنافسة ودور القوى العظمى في الشرق الأوسط».

اضافة الى مناقشة مواضيع، «ما هو توجه تركيا بعد 100 عام من تأسيسها؟،ووقت العمل الفعلي على تمكين دور المرأة في العراق وإقليم كردستان».

وأكد الخبير في أسواق رأس المال ومدير للمعلومات في صندوق الاتحاد الاسيوي للعراق، احمد الطبقجلي، ضرورة ايجاد فهم مشترك للعلاقة بين بغداد وأربيل.

واوضح الطبقجلي، ان «هنالك اراء مختلفة في كيفية النظر الى عراق فيدرالي وهيكل اتحادي»، مؤكدا على ضرورة ان «تكون الدولة قوية».

ولفت الى ضرورة «ايجاد فهم مشترك للعلاقة بين بغداد واربيل، «فهنالك اتفاقيات حول الموازنة خلال 17 عاما ماضية، لكنها فشلت»، عازيا ذلك الى «عدم حل الاتفاقيات الرئيسة بين الجانبين».