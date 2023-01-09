جافي يحقق رقما مميزا بالليجا وديمبلي ينضم لقائمة استثنائية رفقة جريزمان

ريال مدريد يعلن إصابة نجميه قبل السوبر الإسباني

مدريد ـ وكالات:

حقق جافي لاعب وسط برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتليتكو مدريد، مساء أول أمس، في معقل الروخيبلانكوس «سيفيتاس ميتروبوليتانو»، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا.. وصنع جافي الهدف الأول الذي سجله زميله الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، في شباك أتليتكو مدريد، بالدقيقة 22.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات: «جافي بعمر 18 عاما و156 يوما، يشارك للمرة 50 في بطولة الليجا (سجل هدفين وصنع 4)».وأضافت: «جافي أصبح ثاني أصغر لاعب يصل لهذا الرقم في البطولة في القرن ال21، وسبق جافي لهذا الرقم إيكر مونيايين بعمر 18 عاما و77 يوما».ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي تعثر بالخسارة من فياريال (2-1) أمس الأول.

كما، حقق الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، رقما مميزا، خلال مواجهة أتليتكو مدريد، مساء اول أمس، في معقل الروخيبلانكوس «سيفيتاس ميتروبوليتانو»،.. ونجح عثمان ديمبلي صاحب ال25 عاما، في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في شباك أتليتكو مدريد بالدقيقة 22.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات: «ديمبلي بهدفه في شباك أتليتكو سجل 5 أهداف أو أكثر، وصنع 5 أهداف أو أكثر في الليجا هذا الموسم».وأردفت: «هذا الرقم لم يصل له في الليجا هذا الموسم، رفقة عثمان ديمبلي سوى أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد (سجل 5 وصنع 5)».

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات: «أتلتيكو مدريد سدد 20 كرة أمام برشلونة، وهو أكبر عدد له في مباراة بالليجا دون أن يسجل أمام برشلونة منذ 2003/2004 على الأقل».وضرب فريق المدرب تشافي هرنانديز أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حث أنه استعاد بها نغمة الانتصارات سريعا بعد التعادل المحبط في الجولة الماضية وسط جماهيره أمام إسبانيول.كما أن البرسا قبل هدية غريمه التقليدي ريال مدريد الذي سقط في فخ الخسارة على يد فياريال (2-1)، لينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 41 نقطة.

وتكبد أتلتيكو خسارته الخامسة هذا الموسم، الثالثة في آخر 5 مباريات مقابل تعادل وفوز وحيد، ليفقد المركز الرابع لصالح ريال بيتيس، بعد أن ظل رصيده عند 27 نقطة، وبفارق نقطة خلف الفريق الأندلسي.

من جانب اخر، أعلن نادي ريال مدريد، إصابة لاعبين من صفوفه، قبل أيام، من خوض منافسات السوبر الإسباني في السعودية.وقال الريال، في بيان رسمي: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم على لاعبنا ديفيد ألابا، معاناته من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته في الأيام المقبلة».وأضاف: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت أمس على أوريلين تشواميني، معاناته من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليسرى، وسيتم تقييم تطور حالته في الأيام المقبلة».ويلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، الأربعاء المقبل، في السوبر الإسباني، على استاد الملك فهد الدولي.

وإذا نجح الميرنجي في عبور عقبة الخفافيش، فإنه سيلتقي مع الفائز من برشلونة وريال بيتيس، الأحد المقبل.