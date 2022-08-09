نجاح كبير لتجربة المدارس الدولية في البصرة في عامها الدراسي الأول

يعدّ أول مشروع من نوعه في العراق

البصرة ـ سعدي السند:

قال مدير قسم المدارس الدولية في ديوان محافظة البصرة عباس فاضل : ان تجربة المدارس الدولية في البصرة هي تجربة جديدة اشتغلنا عليها منذ عام ٢٠١٩ في وقت مجلس المحافظة وتمت موافقة المجلس على المشروع وتخصيص المبالغ اللازمة له وقد تبنّى المشروع محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني والنائب الأول للمحافظ المهندس محمد طاهر التميمي وتم التعاقد مع شركة لبنانية وهي شركة عالمية متخصصة بمجال التربية والتعليم والعلوم لتقوم بالإشراف والمتابعة وإدارة المدارس.

هكذا نجح عامنا

الدراسي الاول

وأضاف : تم اختيار ٢٠ مدرسة وأول دوام لهذه المدارس الدولية كان في العام الدراسي الماضي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ ونحن في هذا المشروع لانستهدف التلميذ فقط وإنما الادارة المدرسية ايضا والمتمثلة بالمدير والمعاون والمعلم اضافة الى ولي الأمر والمجتمع … وتم اختيار إدارات مدرسية مميزة وتم تدريبهم على كل مايتضمنه مشروع المدارس الدولية مثل الدورات الخاصة بالحاسوب والتنمية البشرية لأن الادارة المدرسية ركيزة مهمة لهذا المشروع وقد تم زج هذه الإدارات في خمس دورات داخل العراق حول المنهج الدراسي ودورة في لبنان اضافة الى دورات اون لاين وبشكل أسبوعي من خلال الشركة مع المتابعة اليومية من خلال الكروبات الخاصة بالمعلمين من جهة والمدرب اللبناني من جهة أخرى ونحن لانترك المعلم ابدا فالمتابعة مستمرة معه وهناك تأكيدات مهمة جدا على معلمينا في هذه المدارس ومنها استثمار الدقائق الخمس الأولى من الدرس على سبيل المثال بالتحاور مع التلاميذ بالأمور التي تعزز من قابلياتهم ونقدمها نحن للأسرة التربوية والتي بدورها توصلها الى التلاميذ واستثمار الدقائق العشر الأخيرة بالأمور التربوية الأخرى التي نحددها ايضا وهكذا يتم استثمار الدرس ومعلمونا رائعون جدا بالتعامل التربوي المطلوب وكيفية تحقيق النجاح المطلوب في الدرس واستيعاب المادة وتفاعل التلميذ.

افتتاح 20 مدرسة جديدة للعام الدراسي القادم

وأوضح : لدينا الان في البصرة ٢٠ مدرسة دولية منها ١١ في أطراف البصرة و ٩ في مركز المحافظة وعندما وجد محافظ البصرة والنائب الأول للمحافظ ان النجاحات المميزة قد رافقت مسيرة هذه المدارس تم التوجيه بفتح ٢٠ مدرسة جديدة ليصبح العدد الكلي للمدارس الدولية في البصرة ٤٠ مدرسة وستكون المدارس العشرين الجديدة بواقع ١٠ في مركز المحافظة و ١٠ في الأطراف ونحن في المدارس الدولية نركز على ضرورة أن يكون ولي الأمر متعلما كشرط مهم من شروط قبول التلميذ لغرض المتابعة من قبله مع ابنه في البيت فاضافة للمناهج الدولية للغة الانكليزية، هنالك برنامج تعليمي داخل الصف وبرنامج تعليمي داخل البيت يستخدمه التلميذ عن طريق الهاتف بوساطة تطبيقات الاندرويد او الابل ستور فيحتاج فقط الى ولي امر متعلم لكي يستطيع متابعة طفله في البيت

المدارس مجانية ومفتوحة

لكل أهلنا في البصرة

وبيّن : هذه المدارس مفتوحة لكل أهلنا في البصرة وهي مدارس حكومية مجانية بدون اي كلفة والطاقة الأستيعابية لهذه المدارس تقريبا ٣٥٠٠ تلميذا بصفين اول وصفين ثاني وصفين ثالث في كل صف ٢٥ تلميذا فالطاقة الأستيعابية لعشرين مدرسة في البصرة تقريبا في وقتها تم تقديم ١٠٠٠٠ تلميذا لهذه المدارس فتم اختيار فقط ٣٥٠٠ و طريقة القبول او التقديم عن طريق رابط الكتروني وهناك بعض المعايير مثل قرب المنطقة أضافة الى الاختبار للصف الثاني والثالث باللغة الانكليزية وهو اختبار بسيط ومقابلة للصف الاول اذا كان لديهم مشاكل بالنطق او السمع او التوحد وذلك بتشكيل لجان في كل مدرسة من قبل مدير المدرسة ومعلمي اللغة الانكليزية والرياضيات ويتم اختيار التلاميذ وفي هذه السنه ايضا سوف يتم فتح رابط الكتروني للتسجيل للأربعين مدرسة في البصرة بنفس الطريقة وهناك اختبار للصف الثاني والثالث والرابع وايضا ومقابلة للطلاب الصف الاول ابتدائي هذه السنه نستقبل فقط تلاميذ الصف الاول ابتدائي باعتبار ان تلاميذ الثاني والثالث والرابع موجودون في العشرين مدرسة العام الماضي اما ال 20 مدرسة الجديدة لهذه السنة نستقبل التلاميذ فيها من الاول ابتدائي للرابع ابتدائي

التقديم للعام الدراسي الجديد

واختتم مدير قسم المدارس الدولية في ديوان محافظة البصرة حديثه بالقول : وبالنسبة للتقديم الى العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 فسيكون هناك رابط للتقديم خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر آب الحالي ويتم التقديم من خلاله وهي طريقة التسجيل الالكتروني وفي الختام لابد من القول وبفخر كبير أن مشروع المدارس الدولية في البصرة هو أول مشروع من نوعه في العراق وقد تجسدت فيه كل المعايير الدولية التي نعدّ من خلالها جيلا متعلما وبشكل يبعث على الفخر و السرور