مشاريع شبابية طموح ومخاوف من نقل الأمراض

بيع وشراء الملابس المستعملة عبر فيسبوك..

بغداد- الصباح الجديد:

ما ان يتم البحث في مواقع التواصل الاجتماعي عن اسم «بيع ملابسك» حتى تظهر قائمة طويلة خاصة ببيع الملابس المستعملة او استبدالها بملابس اخرى مع شخص آخر، وتنشط هذه المجاميع الخاصة عبر الفيسبوك والتي عادة ما تتألف من الاف المشاركين حيث تصل احداها الى 108 آلاف مشترك فيما تصل اخرى الى أكثر من ذلك بكثير.

وتتحدث هدى نصير، صاحبة احدى الصفحات الخاصة ببيع الملابس المستعملة عن مشروعها الذي بدا فكرة ناجحة وقت فتح الصفحة منذ ثلاثة اعوام مضت ووصلت الان الى اكثر من 80 الف مشترك قالت عنه «بدأتها على وفق فكرة راودتني حين وددت الحصول على فستان حفلات بسعر مناسب الا انني ما وجدته هو وفساتين أخرى تتراوح بين المناسبة الى الجميلة جدا ولكن بأسعار خيالية وحين وجدت ضالتي بفستان يرقى الى ان يكون رائعا كان السعر مناسبا ايضا مما اثار استغرابي الا ان صاحب المحل لخص الامر بإن الفستان يخص فتاة تود بيعه وهو يعرضه إكراما لها فقط».

هدى بدأت مع هذه الفكرة لطرحها عبر فيسبوك وايصالها الى كل من ترغب بإن تبدو جميلة بفستان في مناسبة ما ولكن على وفق ميزانية محددة خاصة وان النساء لا يرتدين ما يلبسنه مرتين ابدا، قالت» نشط الكروب المغلق كثيرا وبدأت النساء تتوافد للمشاركة فيه ونجح كثيرا في بيع واستبدال العدي ، لم نلق شكاوى ولكن لا يخلو الأمر من مناكشات بين واحدة واخرى لعدم اتفاق او لسعر لم يتفق عليه الا ان الامر مسيطر عليه تماما خاصة وانني صرت اجد ضالتي دائما في هذه المجموعة ،مثلا هناك فستان لبس لنصف ساعة فقط بيع بـ50 الف دينار فيما سعره عند الشراء من دون استخدام كان 250$ اي ما يعادل 360 ألف دينار تقريبا».

استطلاع : مع ام ضد؟

وفي استطلاع للرأي عبر صفحة «بيعي فستانج»، على فيسبوك عن احتمالية تقبل النساء لفكرة استبدال او شراء ملابس مستخدمة ولو لساعة واحدة فقط من قبل شخص آخر في هذه الفترة التي تنشط فيها العديد من الامراض، شاركت في الاستطلاع 380 فتاة بإعمار بدأت من 15 عاما وحتى 42 عاما جاءت الردود كالتالي: 56% جاءت بنعم لشراء ملابس لساعة فقط مخاطرة بالإصابة بالأمراض، 20 % جاءت بـ(لا) خوفا من اية أمراض جلدية و24% لم تفضل الإجابة.

أمراض متعددة

وعلى الرغم من ان حالة تبادل الالبسة بين المعارف والصديقات شائعة إضافة الى ما يجري في مجاميع فيسبوك الا ان اختصاصي الامراض الجلدية الدكتور محمود فقي رسول تحدث عن أبرز الامراض الجلدية المتناقلة عن طريق تبادل الالبسة والاثواب بين الذكور والاناث على حد سواء، حتى وان كانت لساعة او أكثر بقليل.

ويقول رسول: «هناك العديد من الامراض التي من الممكن ان تنقلها الالبسة المتبادلة بين الناس ومنها الفطريات كالنخالة الملونة والتي تظهر على شكل بقع بيضاء او داكنة او وردية خصوصا على الرقبة والصدر والظهر، فيما تتسبب ايضا بفطريات بين اصابع الاقدام او بين الفخذين او الاصابة ايضا بالقمل في الشعر وقمل الجسم ايضا والفواليل».

كما وان الطبيب اعطى احتمالية ضئيلة، ولكنها مازالت موجودة، للإصابة بالالتهابات البكتيرية النادرة مثل الدنابل والقوباء السارية. وبين ايضا ان «المناطق الحساسة يمكن ان تصاب ايضا بهذه الامراض وتزيد احتمالية الإصابة بالتحسسات الجلدية والامراض هذه مع زيادة عدد الاشخاص المتبادلين بها».