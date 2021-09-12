مجلة الكويت تكتسي حلة جديدة..

حجاج سلامة

صدر عن وزارة الإعلام الكويتية.. العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر سبتمبر 2021.

حيث احتفت المجلة في عددها الذي حمل رقم 445، بتواصل مسيرة الخير والعطاء والإنسانية التي جبلت عليها دولة الكويت في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله ورعاه»، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح «حفظه الله».

واحيت المجلة ذكرى مرور عام على تولي سمو أمير البلاد «حفظه الله ورعاه» مقاليد الحكم مسلطة الضوء على عطاء سموه في قيادة البلاد إلى جانب دوره في السياسة الخارجية.. مستذكرة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «طيب الله ثراه» وإعطائه لقب قائد العمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب تكريم دولة الكويت بتسميتها مركزاً للعمل الإنساني.

وفي هذا الإطار، حرصت أسرة تحرير مجلة الكويت على التركيز في عددها الجديد على تقديم ملف خاص تواكب مع تلك الذكرى الوطنية العطرة، والتي جاءت بتوجيهات معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري، والسيدة وكيل وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي، والوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات عادل العازمي، وبجهود أسرة التحرير ورئيسها عائشة العسعوسي.

واحتوى الملف على عدة موضوعات متنوعة بينها «صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.. مسيرة قائد – الكويت تسمو بعملها الإنساني – الكويت تلعب دورا بارزا في دعم الأمم المتحدة – رفع علم الكويت في سماء طوكيو» إلى جانب قصيدة وطنية مقروءة ومسموعة بعنوان «أشر على الكويت» للشاعر القدير أحمد الشرقاوي، والتي تتيح للقارئ الاستماع إليها بالوقت ذاته بعد دخول الباركود الموجود أسفل الصفحة.

كما تضمن العدد – أيضا – مواضيع واستطلاعات مثل «السعودية والكويت.. عمق الأواصر، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية – اليوم العالمي للعمل الخيري – اليوم العالمي للإشارة – اليوم العالمي للتوعية بهدر الأغذية – الراحلة انتصار الشراح – في وداع المربية الفاضلة لطيفة البراك – تاريخ محطات الرصد الجوي – الفارسي.. بصمة واضحة في الحركة التشكيلية – جاسم يعقوب.. أسطورة كرة القدم الكويتية – جاسم المعراج.. أول خطاط كويتي» – مسلسل «خالتي قماشة» ضمن المقالات الشهرية عن سلسلة الدراما الكويتية الرائدة، وغيرها من المقالات والأبواب الثابتة.

يُذكر أن مجلة الكويت التي تصدر عن وزارة الإعلام.. هي أحد المجلات العريقة بالكويت والعالم العربي، وتتجاوز في تغطياتها وموضوعاتها حدود الكويت، لتمتد تغطياتها إلى بلدان الخليج والعالم العربي، والمجتمع الدولي.. وقد اكتست بحلة جديدة بعد أن تولت رئاسة تحريرها الإعلامية عائشة العسعوسي، ويتكون فريق العمل بالمجلة بجانب رئيسة التحرير، الدكتور وليد عبد الله المطيري، مراقب الإعداد والتحرير، ومشعل علي المطيري، مراقب الإخراج والتوزيع، وغازي علي المطيرين رئيس قسم الإعداد، وسعد الجوير، رئيس قسم التحرير، وناصر سيف العتيبي، رئيس قسم الإخراج، والمراجعة والتدقيق لأفراح مفلح المفلح.