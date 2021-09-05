لاعبات أمانة بغداد يحصدن ثلاثة أوسمة في بطولة أندية الرماية

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكن فريق لاعبات نادي أمانة بغداد للرماية من حصد ثلاثة أوسمة في بطولة أندية العراق للمتقدمين لفعاليتي البندقية والمسدس الهوائي 10/ م التي اختتمت أول أمس الجمعة في ميدان المركز التدريبي للاتحاد في الإسكان، واشترك فريق أمانة بغداد في المنافسات بثلاث لاعبات، ففي فعالية البندقية الهوائية، تمكنت، دعاء حسين علي من الفوز بالمركز الثاني، في حين حصلت زميلتها زينب محمد على المركز الثالث، وفي فعالية المسدس الهوائي حققت اللاعبة آية خلدون المركز الثالث.

وأشارت اللاعبة دعاء حسين علي، إلى ان لاعبات الفريق قدمن مستويات فنية جيدة وتفوقن في المنافسات ليحققن الاوسمة الثلاثة، مقدمة شكرها إلى الاتحاد المركزي للرماية الذي سمح لهم بالمشاركة بشكل فردي وإلى إدارة نادي أمانة بغداد لما تقدمه من دعم واهتمام للفرق الرياضية في البطولات وللملاك التدريبي المؤلف لما بذلوه من جهود في سبيل الارتقاء بإمكانات اللاعبين والتهيئة الجيدة قبل بدء المنافسات لتأتي النتائج إيجابية ويفوز الفريق بثلاثة أوسمة.

وأوضحت ان مسابقات السيدات أقيمت بشكل فردي.. في حين جرت سباقات الرجال وفقا للتنافس الفرقي ،إذ توج بالمركز الأول فريق الجيش تلاه فريق الحشد ثـم ميسـان ثالثـا.