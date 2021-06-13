وزير النفط: أسعار النفط لن تتجاوز 75 ولا تقل عن 68 دولارا في الأشهر المقبلة

مع التزام أوبك وحلفائها بسقف الإنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع وزير النفط إحسان عبد الجبار، ألا تتجاوز أسعار النفط 75 دولارا للبرميل ولا تقل عن 68 دولارا خلال النصف الثاني من العام الحالي مع التزام أوبك وحلفائها بسقف الإنتاج.

وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين “هناك مشاريع جديدة فيها اهتمام مشترك بين الجانبين ونتوقع أن إكسون موبيل ستبقى بجزء معين بالعراق في بعض الاستثمارات، وهي خرجت فقط من غرب القرنة 1 وهي فعليا لم تخرج وفي ضوء دراسة البديل”.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي Goldman Sachs يتوقع أن تصل أسعار خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل هذا الصيف ، ويراهن على أن الارتفاع الأخير في سوق النفط سيستمر حيث تعزز عمليات التطعيم النشاط الاقتصادي العالمي والطلب على السلعة

وكشف وزير النفط عن أن الوزارة تنفذ برنامجا طموحا لرفع طاقة مصافي التكرير العراقية من مادة البنزين، لتقليل معدلات الاستيراد بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

وقال خلال افتتاحه مشاريع في مصفاة الدورة لتكرير النفط الخام في بغداد ، “إن هذه المشاريع ستضيف مليون لتر من البنزين يوميا إلى إنتاج المصفاة ليرتفع إلى أربعة ملايين لتر في اليوم”، حسب بيان للوزارة.

وأضاف أن “الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج طموح يهدف إلى التقليل من نسبة استيراد الوقود بنسبة 50 في المائة، قبل نهاية العام الجاري وصولا إلى إيقافها عام 2023 بعد افتتاح عدد من المشاريع المهمة في هذا القطاع الحيوي”.

وذكر أن قطاع التكرير يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج وتوفير الوقود بأنواعه للمواطنين وللقطاعات الخدمية الأخرى، وفقا لـ”الألمانية”.

ولفت إلى أن هذه المشاريع توفر عوائد مالية كبيرة داعمة للاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج الوطني لأنواع الوقود الذي يسهم بشكل مباشر في تغطية جزء من الحاجة المحلية وفي التقليل من نسبة الاستيرادات الخارجية فضلا عن تميز الوحدات الجديدة بأنها مطابقة للمعايير العالمية في الصحة والسلامة وصديقة للبيئة. وأوضح للصحافيين أنه يتوقع ألا تتجاوز أسعار النفط 75 دولارا للبرميل ولا تقل عن 68 دولارا خلال النصف الثاني من العام مع التزام “أوبك” وحلفائها بسقف الإنتاج. وأضاف، “هناك مشاريع جديدة فيها اهتمام مشترك بين الجانبين ونتوقع أن إكسون موبيل ستبقى بجزء معين بالعراق في بعض الاستثمارات، وهي خرجت فقط من غرب القرنة 1 وهي فعليا لم تخرج وفي ضوء دراسة البديل”.

ويعمل العراق حاليا على استقطاب شركات أجنبية لبناء عدة مصاف لتكرير النفط الخام في مناطق متفرقة من البلاد، فيما سجلت نسب الإنجاز مراحل متقدمة لبناء مصفاة كربلاء لتكرير النفط بطاقة 140 ألف برميل يوميا.

وكان قد أكد مضي وزارته قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال استثمار الغاز ومشاريع التكرير، التي تعمل على تنفيذها بالجهد الوطني أو التعاون مع الشركات العالمية.