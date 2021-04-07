اللجنة الخليجيّة محافظة البصرة مستعدة لتنظيم خليجي 25

تطلعُ على المستشفى التركي وفندق مناوي باشا

البصرة ـ اللجنة الإعلامية:

أعلنَ عضو اللجنة الخليجية البحريني، ميرزا أحمد، التي تزور البصرة، عن رضاه التام عما شاهده من تغييرٍ كبير وتقدمٍ في البنى التحية لمحافظة البصرة.وقالَ أحمد: عملت جاهدًا على استرداد العراق حقه باللعب على أرضه في ملف رفع الحظر عن ملاعبه، وكنت حاضرًا عام 2017 ضمن اللجنة التي قررت رفع الحظر عن الملاعب العراقية التي كانت تستحق وبجدارة،

واليوم أُشاهد البصرة مختلفةً تمامًا عما شاهدته قبل أربع سنوات مضت، حيث باتت تمتلك البنى التحتية والملاعب والمستشفيات القادرة على تنظيم البطولة بأريحية ونجاح، وسأنقل ما شاهدتهُ بأمانة.واختتمَ بالقول: سعيدٌ جدًا بين إخوتي وأهلي في محافظة البصرة العزيزة، وكُلي ثقة بقدرةِ العراق على تنظيم بطولة الخليج المقبلة ببراعةٍ متناهية.

اطلعت اللجنة الخليجية، المُكلفة بفحص المنشآت الرياضية والخدمية في البصرة، اليوم الاثنين (5-4-2021)، على مشروع المستشفى التركي قيد الانجاز وفندق مناوي باشا في محافظة البصرة، يرافقهم الدكتور عباس التميمي، مدير صحة البصرة، ومدير شباب ورياضة البصرة، صادق خضر.

وقدمّ مديرُ المشروع، إبراهيم عباس، شرحا مفصلا عن المستشفى ونسب الانجاز العالية، إذ من المؤمل افتتاحها مطلع ايلول المقبل بطاقة استيعابية 492 سريراً، وبمساحة 75 ألف متر مربع، وستة طوابق. مشيرا الى وصول الأجهزة الطبية الحديثة من مناشئ عالمية معتمدة، فضلا عن توفير الأجهزة الطبية الخاصة بالإصابات الرياضية والعلاج الطبيعي، وأجهزة المفراس والرنين والأشعة.من جهته، أكدَ مديرُ صحة البصرة، الدكتور عباس التميمي، بالقول: وضعنا خطة استراتيجية لتوفير الملاكات الطبية المتميزة للمستشفى، فضلا عن توفير أطباء اختصاص بعلاج الإصابات الرياضية.

يُشار إلى ان المستشفى تبعد 7 كيلومترات عن مدينة البصرة الرياضية، ويربطها طريق سريع، و12 كيلو متر عن مركز مدينة البصرة.وعقب ذلك، توجهت اللجنة الى فندق مناوي باشا الذي يعد من الفنادق المميزة في مدينة البصرة، بطاقة استيعابية 140 غرفة، وقاعتين كبيرتين للاجتماعات.

وقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تعهداً للجنة الخليجية المشرفة المتواجدة في محافظة البصرة، بخصوص استعدادات العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج الكروية بنسختها 25.ونقل بيان للوزارة عن درجال قوله «جماهيرنا تتطلع بشغف وتترقب موعد إقامة البطولة في البصرة، لتكون الثانية التي ينظمها العراق، بعد ان أقيمت الأولى في بغداد عام 1979»، مبيناً بان»هذا الوفد الذي انتقل وزار أماكن مختلفة في البصرة لابد ان يكون قد استشف حجم التغيير في المدينة وخطوات الإعمار التي حصلت فيها، مذكرا بان جميع الملاحظات سواء عن ملعب الميناء، أم مجمع الفنادق في المدينة الرياضية هي ملاحظات موضوعية وتقع تحت نطاق السيطرة تمامًا وتنفيذها سيكون بصورة مباشرة بما فيها ملعب الميناء الذي تعهد بمتابعته شخصياً وإكماله قبل المدة المحددة، فضلاً عن إكمال فندق شط العرب في مجمع القصور الرئاسية» . وتابع البيان ان «درجال قدم شرحًا وافيًا للوفد عن أهم المنشات الرياضية التي يجري تنفيذها حاليًا بمختلف المحافظات فضلًا عن مستشفى الطب الرياضي في بغداد الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الطب الرياضي والصحة العامة، كما اصطحب الوفد في جولة لجميع مرافق الفنادق الثمانية».

وحضر اللقاء الذي أقيم في إحدى قاعات فنادق المدينة الرياضية رئيس الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة أياد بنيان، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، وشامل كامل، ومدير عام الدائرة الهندسية نجم عبد الواحد ومدير عام الدائرة الادارية والمالية شاكر محمد عودة ومدير عام دائرة التربية البدنية احمد عودة زامل».

ووصلَ إلى البصرة، رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة (إياد بنيان) برفقة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لحضور اللقاء المشترك مع الوفد الخليجي الفني الذي يزور البصرة حاليا بمهمة رسمية لتفقد المنشآت الرياضية والخدمية والصحية قبيل إعداد التقرير الخاص بأهلية البصرة لتنظيم بطولة خليجي 25 . وناقشَ الجانبُ العراقي، الذي ضم أيضا محافظ البصرة اسعد العيداني والدكتور شامل كامل، مع الوفد الزائر جميع المتعلقات الفنية الخاصة بتنظيم البطولة وأهم الأسئلة الموجهة من الوفد الخليجي، مستعرضين الجهود الكبيرة التي تبذل والإسناد الحكومي على أعلى المستويات.

وأعربَ بنيان عن ثقته بجدية جميع الاتحادات الخليجية في إسناد البطولة إلى العراق وقناعته المطلقة بإخراج بطولة مميزة تليق باسمها وتاريخها وجماهيريتها، اصطحب بعد ذلك الوفد في جولة داخل الفنادق التابعة للمدينة الرياضية والملعبين الثانوي والرئيسي.