كورونا يلحق خسائر كبيرة بقطاع السياحة في الاقليم خلال 2020

قدرها خبراء بنحو مليار دولار

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

رغم الغاء الاجراءات الاحترازية المتبعة في اقليم كردستان جراء تفشي فايروس كورونا ورفع القيود التي كانت مفروضة على تنقل وحركة السائحين من محافظات وسط وجنوب البلاد الى محافظات الاقليم، الا ان قطاع السياحة لم يتعاف وما زال يواجه خسائر مالية كبيرة.

واكد مدير عام دائرة السياحة في محافظة السليمانية علي رؤوف ان قطاع السياحة بمحافظة السليمانية تعرض الى خسائر قدرها ب 200 مليون دولار منذ بداية تفشي فايروس كورونا ولغاية الان.

واضاف رؤوف في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، ان عام 2020 كان محملاً بالمشاكل والازمات لاغلب القطاعات وفي مقدمتها السياحة، لافتا الى ان الخسائر التي لحقت بهذا القطاع واصحاب المشاريع السياحية والعاملين فيه كبيرة.

واكد ان دائرة السياحة ستعمل على تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات في خطوة لاعادة الروح الى هذا القطاع الحيوي الى جانب مراقبة ومحاسبة

في غضون ذلك قدر خبراء ومختصون في هذا القطاع خسائر السياحة في الاقليم بنحو مليار دولار هذا العام، توززعت على محافظات السليمانية واربيل ودهوك.

واعلن رؤوف وصول 50 الف زائر الى محافظة السليمانية خلال شهر ايار الجاري، لافتا الى اننا كنا نتوقع ان يصل عدد الزائرين الى المحافظة خلال فصل الصيف من 400 -500 الف زائر، الا ان انتشار الفايروس حال دون ذلك.

هذا ووصل عدد السائحين من جنوب وسط البلاد الى المصايف بمحافظة دهوك، خلال الأيام العشرة الأخيرة، من الشهر الجاري الى 12 الف سائح، بعد ان فتحت المحافظة ابوابها امام الزائرين، بعد اغلاق دام لاشهر.

وقال محمد ياسر وهو سائح وصل الى المحافظة برفقة عائلته،”جئنا من بغداد لتغيير الجو بعد الحظر الذي كان بسبب جائحة كورونا، وكانت فرصة جيدة أن فتحت الطرق إلى هنا، وخصوصاً في دهوك التي تأخرت قليلاً عن باقي المحافظات الأخرى في كردستان العراق.”

وأضاف، “وجدنا الطرق جيدة والخدمات جيدة، والمناطق جميلة، والمناظر خلابة، اضافة الى ان تعامل السيطرات ونقاط التفتيش كان ايجابيا”.

وكانت محافظة دهوك التي تمتلك 825 مَرفقاً سياحياً، قد قررت فتح الطريق امام السائحين لدخول المحافظة في 15 من أيلول الجاري امام الوافدين اليها بمركباتهم الخاصة حصراً، ومازال قدوم الوفود السياحية ممنوعاً.

بدورهم طالب عمال واصحاب مشاريع سياحية بفتح الطريق امام الكروبات السياحية لدخول المحافظة، نظرا لما سيوفره ذلك امام العاملين في هذا القطاع من فرص عمل ودخل مادي على مجمل القطاعات الاخرى في المدينة.

ويعتمد القطاع السياحي في محافظة دهوك بنسبة 85% على السائحين من وسط وجنوب العراق، إذ تجاوز عدد السياح خلال عام 2019 المنصرم، 500 ألف سائح.

لكن اغلاق الحكومة المحلية الطرق امامهم هذا العام جراء تفشي فايروس كورونا، ادى الى اغلاق هذا القطاع الحيوي بالكامل، وعادت الحياة إليه مجدداً خلال الأيام الأخيرة، مع فتح الطرق، لكن هناك حاجةً إلى تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي.