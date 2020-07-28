دي ليخت يسجل رقما قياسيا بالدوريات الكبرى

أمستردام ـ وكالات:

سجل الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتـوس، الهدف الأول لفريقه فـي شباك أودينيزي، خلال مباراة الفريقين التي تقام بملعـب الفريولي، بمنافسـات الجولـة 35 من الدوري الإيطالي.

وأحرز دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة 42 من الشوط الأول،

بعدما سدد قذيفة أرضيـة من مسافة بعيدة سكنـت شباك الخصم. .

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصاءات،

أن دي ليخت أصبح أصغر مدافع في الدوريات الخمـس الكبرى، يتمكن من تسجيـل 4 أهداف هذا الموسم.

وكان المدافع الهولندي قـد سجل هدفًا أمام كل مـن تورينو، فيورنتينا، ليتشي وأخيرًا أودينيزي.