اكثر من 50% من اسرة الحجر في ديالى فارغة بعد ارتفاع معدلات الشفاء

بغداد – الصباح الجديد :

كشفت دائرة صحة ديالى، امس السبت، عن فراغ في مراكز الحجر الصحي هو الاكبر من نوعه، فيما اشارت إلى أن 90% من الاصابات غير ظاهرة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان” ديالى تضم حاليا 9 مراكز للحجر الصحي منتشرة في بعقوبة وبقية الاقضية”، مؤكدا أن “الفراغ في عدد الاسرة اكثر من 50% بسبب ارتفاع معدلات الشفاء خلال تموز الجاري وبمعدلات عالية جدا”.

واضاف العزاوي،ان” الملفت ان 90% من الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا لاتحمل اي اعراض للاصابة وتكون خفيفة جدا وهذا مؤشر ايجابي زاد من معدلات الشفاء مع اتخاذ الاجراءات العلاجية المحددة من قبل وزارة الصحة”.

وكانت ديالى سجلت اكثر من 2800 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الاشهر الـ4 الماضية فيما تجاوزت حالات الشفاء اكثر من 2200 حتى الان.