وكثر المثيرون للجدل

حسين الصدر

-1-

شاع في الآونة الاخيرة وصف بعض الشخصيات بأنّها مثيرة للجدل ..!!

والشخصية المثيرة للجدل كثر فيها الكلام والخصام ، وتنسب اليها الكثير من السمات والصفات التي قد لا تكون كلها سلبية ولكنها مثار أخذٍ وردّ..

-2-

ومن ابرز الشخصيات التاريخية التي شملها التوصيف المذكور شُريحُ القاضي فمن هو ؟

انه شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، يكنّى بأبي أُميّة .

وَلِيَ قضاءَ الكوفة ايام الفاروق (رض) ، وبقي قاضيا حتى استعفى من القضاء أيام الحجاج سنة 78 هـ

ومن الطريف :

انه سُئل عن الحجّاج أكان مؤمنا ؟

قال :

نعم بالطاغوت ،

كافراً بالله تعالى .

ولقد عُمّر حتى قيل :

انه عاش مائة وعشرين سنة .

أما سنةُ وفاتِه فقد قيل عنها :

انها سنة 79 هـ

وقيل :

انها سنة 80 هـ

ومن طرائفه في القضاء ان عدّي بن رطأة – وهو من الأمراء الشجعان – قصده في مجلس القضاء وقال له :

أين انت ؟

قال :

بَيْنَك وبين الحائط !!

قال :

فاسمعْ مني

قال :

للاستماعِ جلستُ

قال :

اني تزوجتُ أمرأةً

قال :

بالرفاه والبنين ،

قال :

وشَرَطَ أهلُها أنْ لا أُخرجها مِنْ بيتهم

قال :

أَوَفِ لهم بالشرط

قْال :

فأنا أريدُ الخروج ..!!

قال :

في حفظ الله

قال :

فاقضِ بَيْننا

قال :

قد فعلت

قال :

فعلى مَنْ حكمتَ ؟

قال :

على ابنِ أمِكَ ؟

قال :

بشهادة مَنْ ؟

قال :

بشهادةِ ابنِ اخت خالِكَ

والملاحظ هنا أنَّ شريحا عبّر عن عدّي بانه ( ابن أمّه ) تارة و (ابن اخت خالته ) تارة أخرى، في منحى يشير الى استخدامه الطُرفة في مجلس القضاء، لاسيما مع من لم يكنْ سريع الالتقاط للأحكام ..!!

-3-

وحين استشاره ( زياد بن ابيه ) حين أصاب يَمينَهُ مرضٌ أشار عليه الاطباء بقطعها لم يشر عليه بذلك وقال له :

لك رزق مقسوم ،

وأجل معلوم ،

واني أكره إنْ كانت لك مُدَّةٌ ، أنَّ تعيش في الدنيا بلا يمين ،

وان كان قد دنا أجلُكَ أنْ تلقى الله مقطوعَ اليمين ، فاذا سألك لِمَ قَطَعْتَها ؟

قلتَ :

فراراً من قضائَك ،

وبغضاً في لقائك “

قالوا :

ومات زياد من يومه ولام الناس شريحاً على منعه من القطع لبغضهم زياداً فقال :

انه استشارني ، ولولا أنَّ المستشار مؤتمن، لوددتُ انه قطع يوما يدَه ، يوماً رجله ، وسائر اعضائه يوما يوماً .

-4-

هذه نبذة مختصرة عن احدى الشخصيات التاريخية المثيرة للجدل،

أمّا الشخصيات المثيرة للجدل في (العراق الجديد) فانها من الكثرة بحيث يصعب معها الاحصاء .

-5-

نعم انها كثيرة ولكنها خالية من الاقتدار على الاتيان بالطرفة،

انها جاءت عن طريق الصدفة، وكلٌّ منها لا يسأل الاّ عن نظيره ومَنْ لَفَّ لفّه ..!!