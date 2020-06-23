درجال يزور قاعة الشعب المغلقة ومراكز الموهبة الرياضية

بغداد ـ الصباح الجديد:

زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية ومراكز الموهبة الرياضية (كرة الطاولة والجمناستك والمبارزة) في المدينة الشبابية قرب ملعب الشعب الدولي، للاطلاع على البنى التحتية، ووضع خطة لإعادة الانشطة الرياضية بعد الحصول على موافقة خلية الأزمة.

والتقى السيد الوزير خلال الزيارة رؤساء اتحادات كرة السلة حسين العميدي والجمناستك اياد نجف والمبارزة زياد حسن وامين سر اتحاد كرة الطاولة عباس وحيد، واستمع منهم لشرح عن المعوقات التي تواجه عملهم، والسبل الكفيلة لاعادة الانشطة الرياضية بعد الحصول على موافقة خلية الأزمة، والأخذ بنظر الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع.

كما وجه السيد الوزير الجهات ذات العلاقة في الوزارة بضرورة تأهيل القاعة المخصصة لاتحاد الجمناستك فضلاً عن توفير كل المستلزمات الخاصة ببقية الاتحادات الرياضية والعمل المشترك على توسيع قاعدة اللعبة لكل اتحاد في مختلف محافظات العراق.