ترجيح نيابي باستمرار تجميد عمل مجالس المحافظات

بغداد-الصباح الجديد

رجح النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الثلاثاء , استمرار قرار مجلس النواب بتجميد عمل مجالس المحافظات بسبب الضغط الجماهيري باعتبارها أصبحت بؤر للفساد, مبينا ان نواب المحافظات سيقومون بواجب مراقبة عمل الحكومات المحلية .

وقال البلداوي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد: ” إعادة المجالس المحلية مرهون بقرار من المحكمة الاتحادية , الا ان الظرف الحالي بسبب تصاعد مطالب الجماهير بإلغاء المجالس على اعتبارها أصبحت بؤرا للفساد ربما سيستمر قرار البرلمان بتجميدها في الوقت الحالي”.

وأضاف البلداوي، أنه “لايمكن اصدار قرار وحتى قانون بإلغاء عمل المجالس المحلية لكونها مثبتة بالدستور وهذا يتطلب تعديلا دستوريا ” .

وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب لكل محافظة سيقومون بواجب مراقبة عمل الحكومات المحلية وهذا قانوني لكون النائب مسؤول عن مراقبة أي أداء يتعلق بالسلطات التنفيذية ”