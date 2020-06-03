اعلان مديرية بلدية الكوت لجنة البيع والايجار الاولى الصباح الجديد +الصباح الجديد إعلانات يونيو 3rd, 2020 التعليقات على اعلان مديرية بلدية الكوت لجنة البيع والايجار الاولى مغلقة 29 views المالية النيابية: الموازنة قيد النقاشات الحكومية وتشريعها في البرلمان يستغرق 3 أسابيع نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة المالية النيابية: الموازنة قيد النقاشات الحكومية وتشريعها في البرلمان يستغرق 3 أسابيع يونيو 3rd, 2020 جورج فلويد قضى قتلا بال سكتة القلبية جراء الضغط على عنقه يونيو 3rd, 2020 حكومة الاقليم تفشل في تطبيق الحظر الشامل للتجوال يونيو 3rd, 2020 ماجدة التميمي: كردستان تسلمت تريلون و765 مليار دينار خلال هذه السنة يونيو 3rd, 2020 البنك المركزي يؤكد الزام شركات الدفع الالكتروني بالعمولات المستقطعة المقررة يونيو 3rd, 2020 العراق يشكل وفده التفاوضي مع واشنطن وترجيحات بعدم مشاركة الكاظمي في الحوار يونيو 3rd, 2020 وزيرا الداخلية والصحة يوجهان بتشديد اجراءات حظر التجوال يونيو 3rd, 2020 البنك الدولي..توقعات بتضاعف نسبة الفقر في الضفة الغربية يونيو 3rd, 2020 أميركا اللاتينية تعيش كابوس كوفيد-19 وفرنسا تعود إلى حياة شبه طبيعية يونيو 3rd, 2020 التعليقات مغلقة