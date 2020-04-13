مانشستر يونايتد يساهم بقوة في مقاومة كورونا

بوغبا “متلهف للعودة” من الإصابة

لندن ـ وكالات:

أعلن مانشستر يونايتد، التبرع بمواد طبية وسيارات لدعم النظام الصحي الوطني في معركته ضد فيروس كورونا.. وأضاف يونايتد أنه يستوعب طلبات أخرى من النظام الصحي، باستخدام منشآت ستاد أولد ترافورد الذي دخل قائمة احتياطية كمركز مؤقت للتبرع بالدم.

وتابع يونايتد في بيان “تم وضع قافلة من 16 سيارة في حالة استعداد، بجانب سائقين متطوعين لدعم عمليات النظام الصحي في المنطقة، كما تبرع يونايتد بمواد طبية واستهلاكية في سالفورد وأجهزة وقاية وضمادات ومستلزمات طبية أخرى“.

وواصل “يشجع النادي طاقمه للتطوع في النظام الصحي أو مؤسساته المحلية خلال الأزمة وسيواصل أفراد الطاقم الحصول على رواتبهم اذا شاركوا في جهود تطوعية خلال ساعات العمل“.

ووافق لاعبو يونايتد في وقت سابق على التبرع بنسبة 30% من رواتبهم لمستشفيات محلية وخدمات صحية كما ساهموا مع لاعبي فرق أخرى في تأسيس صندوق تبرعات لصالح النظام الصحي. . وقرر ولفرهامبتون التبرع للنظام الصحي الوطني لشراء معدات طبية للعنابر الجديدة التي يتم تشييدها بالمدينة.

وتبرع لاعبو ولفرهامبتون بشكل منفصل إلى صناديق أسسها لاعبو الدوري الممتاز.. وقال كونور كوادي قائد ولفرهامبتون “نعرف أن النادي يقوم بالكثير من الجهود الرائعة لدعم المدينة خلال الأزمة“.وأضاف “نشعر بأننا يجب أن نساهم كفريق ونظهر امتناننا للنظام الصحي لكل جهودهم“.

من جهة أخرى، أعرب لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا عن تلهفه للعودة من الإصابة التي أبعدته طويلا عن فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، عندما يُستأنف اللعب الذي توقف قسرا بسبب فيروس كورونا المستجد.

واكتفى بطل مونديال 2018 بالمشاركة في ثماني مباريات مع يونايتد هذه الموسم بسبب معاناته من إصابة في ركبته، لكنه “عدت الى التمارين واللعب بالكرة” بحسب ما أفاد الفرنسي الذي تعود مباراته الأخيرة الى 26 كانون الأول الماضي.. وتابع في حديث للمدونة الصوتية (بودكاست) لمانشستر يونايتد “شعرت بالاحباط لفترة طويلة. لكني وصلت الى النهاية (الإصابة) تقريبا، وبالتالي أفكر فقط في العودة والتمرن بشكل كامل مع الفريق وكل شيء“.

وكشف “لم يسبق لي أن واجهت شيئا مماثلا في مسيرتي، وأحاول دائما التعامل مع الأمر بإيجابية. يجعلني ذلك أكثر تلهفا لأعود وأبلي البلاء الحسن. نعم، هذا (ما حصل) يؤكد لي أيضا مدى حبي لكرة القدم“.

وألمح وكيل بوغبا الهولندي مينو رايولا بأن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما قد يغادر “أولد ترافورد” في نهاية الموسم إذا لم يكن سعيدا مع “الشياطين الحمر“.لكن فيروس كورونا المستجد فرض نفسه ضيفا ثقيلا جدا على العالم بأجمعه، وتسبب بتعليق غالبية الأحداث الرياضية، وبينها الدوري الإنجليزي الممتاز الذي توقف منذ 13 آذار لأجل غير مسمى، ما قد يغير مخططات رايولا وموكله لهذا الصيف.

من جانب اخر، ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فعل بند تجديد عقده نجمه الهولندي الشاب تيموثي فوسو-منساه.. وبحسب صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” فإن مانشستر مدد عقد فوسو منساه لعام واحد.

وكان العقد الأصلي للاعب البالغ من العمر 22 عاما ينتهي في غضون أشهر، ما دفع إدارة النادي الإنجليزي لتفعيل بند التجديد بهدف الحفاظ على مواهبه الشابة.. وبات فوسو منساه أحدث لاعب يجدد عقده مع مانشستر بعد إيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش.

إلى ذلك، كشف تقرير صحفي بريطاني، أنَّ مانشستر يونايتد، أصبح النادي الرابع في إنجلترا الذي يريد ضم البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، في الصيف المقبل.. وتنتهي إعارة كوتينيو، إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ومن المقرر أن يعود بعدها إلى برشلونة، الذي لا يريد استمراره في صفوفه.. وسبق أن أبدت 3 أندية إنجليزية رغبتها في ضم كويتينو، وهي تشيلسي، وتوتنهام، وليستر سيتي.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إنَّ أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، وضع اسم كوتينيو على الطاولة كأحد الخيارات المطروحة لتدعيم الفريق.. ويعتبر كوتينيو أحد 3 لاعبين مرشحين لتدعيم وسط ملعب مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى الثنائي جاك جريليش، لاعب أستون فيلا، وجيمس ماديسون، نجم ليستر سيتي.. وأكَّد كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو، على اهتمام النجم البرازيلي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعد فترة رائعة قضاها بين صفوف ليفربول.