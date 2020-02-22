بعد سبات طويل السينما العراقية ترى النور

بفيلم ” الى بغداد”

نجلاء صلاح الدين

بعد سبات طويل تم عرض الفيلم العراقي “الى بغداد” في سينما مول بغداد وبحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار ورئيس هيئة السياحة وكالة ومدير عام دائرة المجاميع.

وقال رئيس هيئة السياحة وكالة محمد العبيدي خلال لقائه بعدد من الفنانين: “نحتفي اليوم بالسينما العراقية وبهذا الفيلم الذي يروي المآسي التي مرت بها بغداد خلال حقبة زمنية سابقة، من تهجير الطاقات والكفاءات من اساتذة واطباء وخبراء الى خارج العراق خوفا من العصابات الاجرامية التي كانت تقتل لمكاسب مادية”.

واضاف العبيدي: أن “نهضة الشعوب لا ترتكز على الحرب والانتصارات في ساحة المعركة، انما هناك نهضة ثقافية وفنية يمكن التعويل عليها، حيث يكون سلاحها وقوامها السينما والمسرح والرسم والادب بكل انواعه. فالفن الأصيل والسينما الأصيلة والمسرح الجاد، بؤرة تركيز الدول المتقدمة للنهوض بشعوبها”.

وأشار أن “الوقت حان لاحتضان ورعاية الشباب السينمائيين ممن عملوا وتعلموا في المحافل العالمية وعادوا إلى العمل في العراق، حيث سيكون لهؤلاء الشباب نصيب كبير في خطة الإنتاج”.

وحيا العبيدي، القائمين على هذا الفيلم والجهات الداعمة والمساندة ومنها وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، والكثير معهم لا يسعني ذكر أسمائهم جميعا.

يذكر أن الفيلم من إنتاج زيد الخفاجي، وإخراج أنور الياسري، وتأليف عبد الخالق كريم، وتمثيل عدد من الفنانين المخضرمين والشباب منهم الفنان سامي قفطان، وفاطمة الربيعي، وآسيا كمال، وكاظم القريشي، وستار سعد، وسولاف جلال، ومارينا العبيدي، وأياد الطائي، ومرتضى حنيص، وكامل إبراهيم، وعلي نجم الدين، ومهند ستار، وضياء سامي، ومحمد شنشل.

وذكر الياسري بعد نشره للإعلان الترويجي للفيلم ان العمل يعد نافذة لما يحدث الان في البلد، فهو مستوحى من احداث حقيقية. وتنوعت مواقع التصوير بين بغداد وباكو الأذربيجانية ويعرض قريباً في صالات السينما.

وكان الياسري قد صرح في وقت سابق ان الفيلم يعد بداية لتحرك عجلة السينما العراقية بعد توقفها لعقود عن الانتاج وهو من انتاج مؤسسة “عراق سينما” “المنتج زيد الخفاجي” ومدينة بغداد الاعلامية التي يديرها الياسري.

“الى بغداد” يمثل تجربة سينمائية تجارية تعد الاولى منذ فترة ليست بالقصيرة، وتم عرضه الاول على شاشات السينما ٢٠ شباط/ فبراير الحالي.