برشلونة الأغنى في إيرادات الموسم الماضي بحسب «ديلويت»

بارتوميو يكشف أسباب إقالة فالفيردي

العواصم ـ وكالات:

حقق نادي برشلونة الاسباني رقما قياسيا جديدا على رأس لائحة الاندية الاغنى في العالم التي أعلنتها شركة «ديلويت» المتخصصة في المحاسبة، بحسب الايرادات المحققة في موسم 2018-2019.

وللمرة الاولى، حقق برشلونة أكثر من 840 مليون يورو من الايرادات، أي أكثر بـ83 مليون يورو من غريمه المحلي ريال مدريد ضمن الفترة عينها.وحل نادي العاصمة ثانيا بنحو 757 مليون يورو، ليتبادل مع النادي الكاتالوني الصدارة بحسب الترتيب الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير 2019.

واحتفظ مانشستر يونايتد الانكليزي بالمركز الثالث بنحو 711 مليون يورو. واشارت «ديلويت» ان «الشياطين الحمر» مهددون بخسارة هذا الترتيب في الموسم المقبل لحساب جارهم اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي في آخر موسمين أو ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا.

وشرحت «ديلويت» أن سياسة تدويل التسويق والانشطة المرتبطة بمنح التراخيص، سمحت للنادي الاسباني في الاعتماد بدرجة أقل على السوق المتقلبة لإعادة توزيع حقوق النقل التلفزيوني، وذلك بزيادة كبيرة لعائداته التجارية.

شرح دان جونز من القسم الرياضي في الشركة «جلبت العمليات التجارية التي قام بها النادي 383,5 مليون يورو، أي أكثر من كامل ايرادات النادي الذي حل في المركز الثاني عشر في الترتيب» أي بوروسيا دورتموند الالماني.تابع «برشلونة هو مثال للنادي المتكيّف مع ظروف السوق المتغيّرة».

وتوقعت «ديلويت» ان برشلونة الذي أعلن ارتفاع اجمالي رقم أعماله لموسم 2018-2019، قد يصل عمليا الى ايرادات بقيمة 900 مليون يورو العام المقبل، ما يسمح له بالتربع على رأس اللائحة لسنة اضافية.

واذا كانت الصدارة لناديين من اسبانيا، الا ان الاندية الانكليزية كانت الاكثر تواجدا بين العشرين الاوائل. ويعتمد التصنيف على النتائج المالية لاكبر الاندية في انكلترا، فرنسا، المانيا، ايطاليا واسبانيا.

إلى ذلك، كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن أسباب إقالته لإرنستو فالفيردي المدير الفني السابق للفريق، وتعيين كيكي سيتين بدلا منه.

وقال بارتوميو، خلال مؤتمر تقديم سيتين لوسائل الإعلام: «في البداية أود أن أشكر كيكي لقبوله هذا التحدي، وفريق مثل برشلونة دائمًا يواجه صعوبات، ولكن هناك مكافآت، ومن دواعي سروري أن يكون هنا، فنحن نعرف طريقته في اللعب، واهتمامه بما يتوافق مع أسلوبنا».

وأضاف: «أريد أن أشكر إرنستو فالفيردي على كل ما فعله معنا، وأشكره على السنتين ونصف التي قضاها هنا، وكانت العلاقة جيدة وجعلتنا جميعًا أفضل، واستمتعنا وانتصرنا معًا».وتابع: «أريد أن أتحدث عن سبب تغيير المدرب، فنحن علمنا أن الديناميكيات لم تكن الأفضل على الرغم من أن النتائج كانت جيدة للغاية، وتحدثنا مع فالفيردي، وفي الصيف كنا نتحدث معه وكنا على علاقة وثيقة للغاية، لكن في الأيام الأخيرة تحدثنا معه أن الأمور قابلة للتحسن».

وأوضح: «لقد قمنا بالتغيير، لأننا في منتصف الموسم ونحن بحاجة إلى دفعة فنية مع هذا الزخم وهذه الديناميكية الجديدة، ونطمح للفوز بالدوري ودوري الأبطال وكأس الملك».

وأردف: «كنت أرغب في إدارة كل هذا بطريقة أخرى، وطريقة عملنا ليست ما أظهرناه هذه الأيام، ونحن في الأسابيع والأشهر الماضية تحدثنا مع مدربين آخرين حول المستقبل، فهذا التزام، ولا نعرف كيف خرج ذلك للإعلام».واختتم: «تم الانتهاء من العمل وهذا هو السبب في أن الوقت قد حان لإجراء التغيير، وشكرًا مرة أخرى لإرنستو فالفيردي، فهو شخص محبوب للغاية».