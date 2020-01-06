  • الإثنين , 6 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

معرض الدوحة للكتاب يرفع شعار “أفلا تتفكرون”

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الصباح الجديد – وكالات:

ينطلق معرض الدوحة الدولي للكتاب بعد غد الخميس في دورته الثلاثين بمشاركة 335 دار نشر وهيئة ومؤسسة من 31 دولة من بينها فرنسا ”ضيف الشرف“ وقال مدير معرض الدوحة للكتاب جاسم البوعينين في مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي ”وصل عدد دور النشر المشاركة هذه السنة إلى 335 دار نشر وهناك نحو 100 ألف عنوان كتاب مسجل بالموقع الإلكتروني للمعرض“. وأضاف ”في هذه الدورة مشاركة دور النشر القطرية هي الأوسع لتشهد انطلاقة حقيقية وقوية لصناعة الثقافة والنشر القطري“، وتابع قائلا ”سجل المعرض زيادة في المشاركة عن العام الماضي، لدينا 31 دولة منها دول تشارك لأول مثل بلجيكا وأستراليا“.
ويقام المعرض في مركز الدوحة الدولي للمعارض والمؤتمرات حتى 18 كانون الثاني الجاري تحت شعار ”أفلا تتفكرون“.
ويشمل برنامج المعرض تسعة عروض مسرحية وست أمسيات فنية وأدبية وكذلك أمسيات شعرية بمشاركة شعراء من قطر وخارجها، إضافة إلى أمسية موسيقية فرنسية ،ويخصص المعرض جناحا للأطفال بعنوان ”مدرسة قطر“ يقام على نسق المدارس القطرية القديمة ويقدم 21 ورشة للأطفال وأسرهم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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