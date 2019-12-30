سنوات مخيمات اللجوء الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 30th, 2019 0 تعليق 378 views الفساد الأكبر والفساد الأصغر تقرير أوروبي: يكشف عن تورط شركة كورك للاتصالات بالاستيلاء على حقوق مستثمرين أجانب نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة الحكمة: بعض مرشحي البناء ليسوا بمستوى ادارة بلد كبير مثل العراق وندعو الى تجاوز الكتلة الاكبر ديسمبر 30th, 2019 شخصيات وأحزاب سياسية تشجب القصف الأميركي لحزب الله وتطالب بضبط النفس ديسمبر 30th, 2019 القبض على 39 عراقياً في تركيا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الارهابي ديسمبر 30th, 2019 لافروف: الاتفاق النووي الإيراني مهدد بالانهيار ديسمبر 30th, 2019 وزير صحة كردستان: انفلونزا الخنازير هي ذاتها الموسمية ولا مخاطر فيها على الحياة ديسمبر 30th, 2019 نائب: ترحيل قانون الخدمة المدنية تعطيل لمجلس الخدمة الاتحادي المقر نيابيا ديسمبر 30th, 2019 البرلمان يعتزم تعديل قانون الإدارة المالية بهدف استمرار المشاريع وعدم انتظارها الموازنة ديسمبر 30th, 2019 الغارديان: إيران في أزمات خانقة تجعلها تواجه خطر انهيار النظام ديسمبر 30th, 2019 القصف الأميركي للحشد يرفع أسعار النفط الى أعلى مستوى منذ 3 اشهر ديسمبر 30th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.