  • الأحد , 22 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • اتحاد الكرة يطالب نظيره الآسيوي بتأجيل مباراة الزوراء في ملحق دوري الابطال

اتحاد الكرة يطالب نظيره الآسيوي بتأجيل مباراة الزوراء في ملحق دوري الابطال

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، نظيره الاسيوي بتأجيل مباراة الزوراء امام بونيودكور الاوزبكي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري ابطال آسيا.. ومن المقرر ان يواجه الزوراء، فريق بونيودكور الاوزبكي في الـ21 من كانون الثاني المقبل.
وقال الناطق باسم اتحاد الكرة حسين الخرساني إن «الاتحاد العراقي لكرة القدم، طالب الاتحاد الاسيوي بتأجيل مباراة الزوراء ضمن ملحق دوري ابطال اسيا».
وأوضح أن «طلب التأجيل يأتي بسبب تزامن موعد المباراة مع مباريات المنتخب الأولمبي في نهائيات آسيا، خاصة وان خمسة لاعبين من الزوراء، يتواجدون مع الأولمبي في النهائيات».
يذكر ان نهائيات آسيا تحت 23 عاماً، ستنطلق في الثامن من شهر كانون الثاني المقبل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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