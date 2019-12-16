حُكم بالسجن لمدير عام شركة الموانئ السابق بتهم فساد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاثنين، صدور قرار حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للشركة العامة لموانئ العراق، لقيامه بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمداً؛ مما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وقالت الهيئة في بيان لها، ان “المُدان إبرم عقد مع إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل مشترك للأرصفة البحرية متعددة الأنشطة، إضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الغذائية في ميناء أم قصر الشمالي، إذ تم إبرام العقد برغم الغبن الفاحش في حقوق ومصالح الشركة العامة لموانئ العراق واحتوائه على مخالفات كثيرة لواجبات المتهم الوظيفية”.

وبينت أن “المدان أبرم العقد بقصد منفعة شخص آخر على حساب الدولة”، مضيفة إن “محكمة جنح قضايا النزاهة في محافظة البصرة، وصلت إلى القناعة التامة بتقصير المُدان بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة في القضية المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة المالية وتوصيات اللجنة التحقيقية الوزارية المؤلفة في وزارة النقل، وكتاب صادر عن مكتب وزير النقل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأوضحت أن “المحكمة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس بحق المدان في القضية التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، وصدر القرار وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات رقم ( 111 لسنة 1969) المعدل”.