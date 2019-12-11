11 عملا في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للترجمة

الصباح الجديد ـ وكالات:

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع الترجمة في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019/ 2020، والتي تضم 11 عملاً تم اختيارها من بين 170 عملاً مترجماً من اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، حيث ينتمي غالبية مترجميها إلى تونس ومصر والمغرب وفرنسا.

تضم القائمة أربعة أعمال مترجمة من الإنجليزية إلى العربية وهي: «البحر الكبير في التاريخ البشري للمتوسط» تأليف داوود أبو العافية وترجمة معز مديوني من تونس والصادر عن منشورات الجمل – بيروت 2018، وكتاب «المنطقة المعتمة: التاريخ السري للحرب السيبرانية» تأليف فرِد كابلان وترجمة لؤي عبد المجيد من مصر والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت 2019.

وكتاب «من العالم المغلق إلى الكون اللّامتناهي» للمؤلف ألكسندر كويريه وترجمة يوسف بن عثمان من تونس والصادر عن دار سيناترا / معهد تونس للترجمة 2017، وكتاب «الطريق إلى النفط: كيف جاءت صناعة النفط إلى الإمارات العربية المتحدة؟» للمؤلف ديفيد هيرد وترجمة عبد الكريم الجلاصي من تونس والصادر عن مجموعة موتيفيت ميديا 2019.

أما الأعمال المترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية فتتضمن خمسة أعمال هي: كتاب «معجم الأديان» للمؤلفين ميرسيا إلياد ويوان ب. كوليلنو» وترجمة خليد كدري من المغرب والصادر عن مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع 2018، وكتاب «الموسيقى العربية» للمؤلف البارون رودولف ديرلانجي وترجمة محمد الأسعد قريعة من تونس والصادر عن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية-النجمة الزهراء / سوتيميديا للنشر والتوزيع 2018.

وكتاب «كتابة الفاجعة» للمؤلف موريس بلانشو وترجمة عز الدين الشنتوف من المغرب والصادر عن دار توبقال للنشر 2018. وكتاب «السِّيميائيّة: المعجم المعلَّل في نظريّة اللّغة» للمؤلفين ألجيرداس جوليان فريماس وجوزيف كورتيس وترجمة أحمد الودرني من تونس والصادر عن الدار المتوسطية للنشر 2019. وكتاب «الإنسان الرومنطيقي» للمؤلف جورج غوسدورف وترجمة محمد آيت ميهوب من تونس والصادر عن دار سيناترا / معهد تونس للترجمة 2018.

أما الأعمال المترجمة من العربية إلى الفرنسية فقد ضمت عملاً واحداً فقط، وهو الشكوك على جالينوس «Abū Bakr al-Rāzī : Doutes sur Galien» لأبو بكر الرازي وترجمة بولين كويتشيت من فرنسا والصادر عن Walter de Gruyter – Berlin 2019. كما ضمت الترجمة من الألمانية إلى العربية عملاً واحداً هو» فلسفة البحر» للمؤلف جونتر شولتس وترجمه شريف الصيفي من مصر والصادر عن دار تنمية 2019.