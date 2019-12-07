التطوير الصناعي تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي في باكو للتطبيقـات النانويـة

زراعة (250) دونما مرشحة للزراعة الخريفية

بغداد – الصباح الجديد

شاركـت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وبحضور عدد من منتسبي مركز الرازي لبحوث وانتاج العدد التشخيصية التابع لها في فعاليات المؤتمر الدولي الذي عقد في باكو/ اذربيجان والخاص بالتطبيقات النانوية في مجال الكيمياء الحيوية والبايولوجية الجزئية في اطار توجهات الوزارة والهيئة بالمشاركة الفعالة لباحثي الهيئة ومراكزها البحثية في المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية بهدف توسيع آفاق التعاون العلمي ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث .

وبين مدير المركز عباس فاضل ان المشاركة تضمنت أستعراض ورقة عمل ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعنوان مركز الرازي لبحوث وانتاج العدد التشخيصية الطبية الرؤية والطموح والتي تم عرضها من قبل الصيدلانية سحر عبود والدكتورة الهام عبد الهادي والبايولوجية لجين عبد الواحد أضافة الى أستعراض نشاطات الهيئة ومراكزها من بحوث وأنتاج ريادي ودورات تدريبية موثقة بأحصائيات وصور توضيحية ، مشيراً الى أعتماد باحثي الهيئة في عضوية اللجان التحضيرية وكمقرر لجلسات المؤتمر وقد ابدى الحضور أعجابهم بأمكانيات وانشطة الهيأة ورغبتهم بالاطلاع المباشر على مختبراتها التخصصية والعلمية ، لافتاً الى ان هذه المشاركة الدولية نتج عنها الاتفاق على أبرام عقود تعاون علمي لطلبة الدراسات العليا وتنفيذ بحوث مشتركة .

من جانبها قامـت الشركـة العامة للمنتجات الغذائية إحـدى شركات وزارة الصناعة والمعادن بزراعة الحقول المرشحة للزراعة الخريفية والتي تبلغ مساحتها (250) دونما بحسب ما مخطط له بعمل متواصل من ملاكات الدائرة الزراعية وبأسنـاد من الاقسام الاخرى في مصنع ومزرعة قصب السكر في ميسان .

وأكـد مصدر مخول في الشركة ان العمليات الزراعية تضمنت الحصاد الميكانيكي ونقل وشتال المحصول وعملية الري بهدف توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الانتاج لتشغيل المصنع وأنتاج السكر الابيض والحفاظ على نوعية القصب داخل المزرعة ، لافتاً الـى ان كميات السكر الواصلة الى مخازن مصنع ومزرعة قصب السكر تقدر بـ ( 2400 ) طن من السكر وهي المادة الاولية لأنتاج كميات السكر الابيض .

وأضاف المصدر أن مصنع ومزرعة قصب السكر وبالتنسيق مع المجلس المحلي انتهى من المقطع الاول لمشروع البزل الجنوبي الذي يتضمن تكثيف وشق قناة تقع خارج حدود المزرعة الغرض منها تصريف مياه البزل والاسهام في حل مشكلة كميات مياه البزل التي تحصل في أثنـاء عملية ري المحصول .

الى ذلك نظمـت المديريـة العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ورشـة عمـل عـن نظـام الأتمتة والإدارة الألـكترونية لغـرض تأهيـل وتهيئـة ملاكـات المديرية للعمل على هـذا النظام . وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي أقامتهـا المديرية في اطار جهودها لتطبيق الحوكمة الالكترونية بشكل كامل للارتقاء بالعمل الى المستوى المطلوب من ناحية أستعمال تقنية المعلومات والتكنولوجيـا وقد تناولت شروحات تفصيلية مفادها تدريب المشاركين على الالية الجديدة التي ستقوم المديرية بتطبيقهـا ويتم من خلالها معالجة معاملات الصناعيين من أجـل تسهيل وتبسيط وتسريع الاجـراءات مـع ضمان دقة العمـل وتقليـل الإعمـال الروتينيـة .