آمال وتطلعات لتحقيق التفوق في خليجي 24

بوصلة أسود الرافدين تتجه نحو الدوحة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد صدارته لترتيب منتخبات المجموعة الثالثة لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023، توجهت بوصلة المنتخب الوطني لكرة القدم نحو العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي بنسخته الـ 24، المقررة ان تنطلق مبارياتها للمدة من 26 تشرين الثاني الجاري ولغاية 8 كانون أول المقبل.

وفي وقت رسم اسود الرافدين البسمة على محيا الجمهور في التصفيات الاسيوية واعتلاء الصدارة باستحقاق بعد ملحمة استاد عمان الدولي التي فاز فيها على نظيره الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة وصف فيها الفوز بأنه أتى في وقت وكان بحجم الوطن، كانت نتيجة مباراته التالي امام البحرين سلبية اداءً ونتيجة، فأن جمهورنا والمتابعين يتطلعون جميعا لأن يقدم الأسود فواصل الإبداع على ملاعب الدوحة عندما يشارك في البطولة الخليجية التي يملك فيها منتخبنا ذكريات لن تنسى.

ووصلت بعثة أسود الرافدين أمس إلى الدوحة بقيادة المدرب السلوفيني كاتانيتش وأسودنا الأبطال الذين يملكون الاصرار والعزيمة على تسجيل الافضل في المحفل الخليجي الذي يستهلون شوطهم فيه بملاقاة المنتخب المضيف قطر في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 تشرين الثاني الجاري لحساب المجموعة الاولى، قم يواجهون منتخب الإمارات في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من هذا الشهر، ثم يختتمونمباريات المجموعة امام اليمن في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر كانون الأول المقبل.