الوطني يحافظ على صدارته بتعادل سلبي أمام البحرين

ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بالتعادل السلبي انتهى لقاء منتخبنا الوطني امام نظيره البحريني مساء أمس في الأردن لحساب الجولة السادسة لمباريات المجموعة الثالثة في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022 وأمم آسيا في الصين 2023.

اللقاء الذي قاده الحكم السنغافوري محمد تقي، لم يرتقي الى مستوى الاقناع، فقد ظهر اسود الرافدين بمستوى متواضع، كما هو حال المنتخب البحريني، شوط المباراة الاولى انتهى بالتعادل السلبي، اذ لم نشهد فيه تهديد فعلي على المرميين، برغم ان منتخبنا الوطني كان اكثر فعالية وحاول اختراق دفاعات البحرين، بيد ان المحاولات كانت متسرعة برغم ندرتها.. وفي الشوط الثاني استمر الاداء الرتيب، باستثناء كرة مهند علي التي ردها القائم في الدقيقة 86.

بنتيجة المباراة يكون منتخبنا الوطني رفع رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة، في حين للبحرين 9 نقاط بالمركز الثاني، ولإيران 6 نقاط، ثم هونغ كونغ بـ 5 نقاط، وكمبوديا بالمركز الخامس الاخير برصيد نقطة واحدة فقط.. ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب هونغ كونغ أمس على نظيره الكمبودي بهدفين من دون رد.

وسيلعب منتخبنا الوطني مباراته المقبلة امام هونغ كونغ يوم 31 من شهر آذار من العام المقبل 2020 ويلاقي كمبوديا في ارضنا يوم 4 من شهر حزيران، ثم يختتم مبارياته عندما يحل ضيفا على منتخب إيران يوم 9 من الشهر ذاته.

وواصل منتخب سوريا مسلسل انتصاراته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، مشددا قبضته على صدارة مجموعته، بعدما منتخب الفلبين 1-0، في ملعب شباب الأهلي دبي.وسجل هدف سوريا، ورد السلامة في الدقيقة 23 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب راشد، بنادي شباب الأهلي دبي.المنتخب السوري عزز صدارته للمجموعة الأولى، رافعا رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي منتخب الفلبين في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن الصين الثاني، ولكل منهما 7 نقاط.

نسور قاسيون قدموا مباراة قوية، ليصلوا للفوز الخامس على التوالي في التصفيات، وسط حضور جماهيري كبير من الجالية السورية في الإمارات.

وقاد بدر المطوع منتخب الكويت في كرة القدم إلى تحقيق فوز صعب وثمين على نيبال 1-صفر، والانفراد بالتالي بالمركز الثاني في المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل المطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 28، رافعا رصيد «الأزرق» إلى 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة والتي تغيب عن هذه الجولة (12 نقطة)، وأمام الأردن الثالثة (7 نقاط) التي تواجه ضيفتها تايوان (بدون نقاط) لاحقا، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3 نقاط).وتتبقى ثلاث مباريات لـ»الأزرق» في التصفيات، الأولى أمام أستراليا خارج الديار في 26 آذار 2020، والثانية أمام الأردن في الكويت في 31 منه، والثالثة الأخيرة أمام تايوان على أرضها في 9 حزيران.

وفاز المنتخب القطري على نظيره الأفغاني بهدف من دون رد، في طاجيكستان، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.. سجل أكرم عفيف، هدف العنابي من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من المباراة، وارتفع رصيد المنتخب القطري إلى 13 نقطة في صدراة المجموعة، بينما تجمد رصيد أفغانستان عند 4 نقاط.